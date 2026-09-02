Archivo - La Asociación de Pacientes del Sistema Sanitario pide que el Gobierno retire el Estatuto Marco y que se evite la huelga - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS), Mercedes López, ha pedido al Gobierno que retire el Estatuto Marco aprobado en Consejo de Ministros y que se evite la huelga médica indefinida próxima a convocarse, ya que esta "sería catastrófica para la sanidad pública".

Por ello, ha demandado que el Ejecutivo y los sindicatos "se sienten de nuevo a negociar", y es que los paros desarrollados hasta ahora han ocasionado "la anulación de cientos de miles de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas". "Queremos insistir en la preocupación de los usuarios de la Sanidad española en tanto que son cientos de miles de situaciones que inciden claramente en un aumento considerable de las listas de espera", ha destacado.

Las huelgas han provocado "una merma clara de la calidad asistencial hacia los pacientes y un importantísimo perjuicio para los ciudadanos", ha continuado López, quien ha añadido que estas repercusiones en la asistencia se han producido "en una Sanidad pública ya bastante saturada y con importantes listas de espera".

Sin embargo, tras ello, "el paso dado por parte del Ministerio presentando el Estatuto Marco sanitario en el Congreso de los Diputados conlleva una provocación más que llevará a los médicos a una huelga indefinida anunciada meses atrás", ha manifestado, al tiempo que ha mostrado su lamento por "la falta de negociación por parte del Gobierno". Este "no se sienta con los sindicatos, con una total falta de sensibilidad hacia los pacientes", ha enfatizado.

PETICIÓN NO SATISFECHA DE UNA REUNIÓN CON MÓNICA GARCÍA

En este contexto, ha afirmado haber mantenido reuniones con los representantes sindicales para conocer sus reivindicaciones y reclamarles "la máxima negociación". De igual modo, ha señalado que se solicitaron encuentros con la ministra de Sanidad, Mónica García, pero estas peticiones no han fructificado en una cita por el momento.

López, que también ha asegurado haber demandado sin éxito una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha subrayado que es necesaria "una Sanidad Pública de calidad para la ciudadanía contando con el bienestar de los usuarios, pero también con unas condiciones adecuadas para todos los profesionales".

En este sentido, ha indicado que los sanitarios deben contar "con unas condiciones dignas y sin trabas políticas en su trabajo diario". "Desde ANPASS, lamentamos que, una vez más, los usuarios del sistema sanitario seamos rehenes de una situación de conflicto sin que se nos tenga en cuenta para nada", ha finalizado.