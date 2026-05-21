La Asociación Nacional de Pacientes pide "paralizar la huelga de médicos por los perjuicios sufridos" por los usuarios - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) ha pedido "paralizar la huelga de médicos por los perjuicios sufridos" por los usuarios, motivo por el que ha reclamado a "Gobierno y sindicatos médicos" que "negocien" para llegar a un acuerdo en este sentido.

"Queremos poner encima de la mesa la preocupación de los usuarios de la Sanidad española en tanto que son cientos de miles de situaciones que inciden claramente en un aumento considerable de las listas de espera", ha indicado la presidenta de esta organización, Mercedes López, ya que los paros han provocado "la anulación de cientos de miles de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas".

Según ha señalado ANPASS, la huelga "está provocando una merma clara de la calidad asistencial hacia los pacientes y un importantísimo perjuicio para los ciudadanos en tanto que serán anuladas operaciones quirúrgicas, pruebas o citas médicas en una Sanidad Pública ya bastante saturada y con importantes listas de espera".

RECLAMA "CONDICIONES ADECUADAS" PARA LOS PROFESIONALES

"Pedimos una Sanidad Pública de calidad para la ciudadanía, contando con el bienestar de los usuarios, pero también con unas condiciones adecuadas para todos los profesionales del sistema sanitario, que son los que tienen que atendernos con unas condiciones dignas y sin trabas políticas en su trabajo diario", ha aseverado López.

La máxima representante de esta entidad ha puesto de manifiesto que "los usuarios del sistema sanitario" son "rehenes de una situación de conflicto" y ello sin tenerlos "en cuenta para nada". Por ello, la misma lamenta "la falta de negociación por parte del Gobierno de España, que no se sienta con los sindicatos con una total falta de sensibilidad hacia los pacientes".

"Instamos al Ministerio de Sanidad a que se siente con los representantes de los facultativos y evite este clarísimo perjuicio para la ciudadanía", han enfatizado desde ANPASS, al tiempo que han concluido afirmando que, por tanto, el Ejecutivo "debe cambiar su relación con los médicos", ya que "el perjuicio a los usuarios y la falta de credibilidad en el sistema sanitario son gravísimos".