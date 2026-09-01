Asociación MIR ve el proyecto de Estatuto Marco "insuficiente" para retener a los médicos jóvenes en el SNS

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital de Móstoles, a 19 de mayo de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa, ha aseverado que el proyecto de Ley de Estatuto Marco aprobado este martes por el Gobierno contempla "algunos avances", pero "totalmente insuficientes" para conseguir retener a los médicos jóvenes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Queremos heredar un sistema donde hacer medicina pública vuelva a ser un proyecto profesional atractivo a largo plazo. Dentro de 20 años seremos nosotros quienes tengamos que sostener este sistema, lo mínimo que podemos pedir es que la reforma que se apruebe hoy no perpetúe los problemas que ya estamos sufriendo durante nuestra formación", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Como ha explicado, los médicos residentes no son personal estatutario, por lo que no les afecta en este momento el Estatuto Marco, pero, tras su formación, les esperan décadas trabajando en el SNS. "Y no queremos heredar un sistema sanitario que está mantenido sobre jornadas extraordinarias, déficit de plantilla y un sacrificio permanente de sus profesionales", ha apuntado en referencia a los "problemas estructurales" que observan los MIR.

Tras ello, ha destacado que el Estatuto Marco "no debería limitarse a organizar cómo trabajan hoy los médicos, sino que debería preguntarse qué condiciones" se necesitan para que los médicos jóvenes "quieran permanecer mañana en la sanidad pública".

El presidente de la Asociación MIR ha insistido en que "no tiene sentido invertir cuatro, cinco o seis años en formar especialistas para después ofrecerles unas condiciones que les empujen a marcharse".

"EXCEPCIONES Y ASTERISCOS"

Arzúa ha reconocido que el texto incorpora avances que los profesionales llevan años reclamando, pero que está "lleno de excepciones y de asteriscos". En este punto, ha aludido a los anuncios del Ministerio de Sanidad con respecto al fin de las guardias de 24 horas o el establecimiento de la jornada máxima semanal de 45 horas, para precisar que se incluyen "mecanismos" para superar estos límites.

"No podemos utilizar el consentimiento individual (para exceder el límite de jornada) como mecanismo estructural para solucionar déficit de plantilla. Y no queremos que cambiar la palabra obligatorio por voluntario permita que todo siga exactamente igual", ha detallado. "Un límite lleno de excepciones al final deja de ser un límite tan contundente", ha agregado.

En este contexto, ha recordado que la asociación se ha posicionado en contra de los distintos borradores del Estatuto que se han ido conociendo y a favor de la huelga indefinida, además de pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, por "falta de entendimiento".

"A nosotros ni siquiera nos ha recibido Mónica García en ningún momento. Y creemos que estamos legitimados, al ser un actor totalmente relevante porque nos esperan muchos años bajo este paraguas normativo que se quiere implantar", ha añadido.

Arzúa ha recordado que la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forma parte la Asociación MIR, está considerando realizar una huelga indefinida a partir de octubre, con una fecha "aún por concretar".

Al hilo, ha asegurado que si el Ministerio de Sanidad no escucha sus peticiones, aumentarán las medidas de confrontación. "La llegada del Estatuto Marco al Consejo de Ministros no pone fin al conflicto, simplemente abre una nueva fase", ha zanjado.