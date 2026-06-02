Archivo - Asociación MIR ve "insensible" la aprobación del anteproyecto de Estatuto Marco y pide "aumentar las medidas de presión" - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa, ha tildado de "insensible" el hecho de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto del Estatuto Marco sin haber llegado a un acuerdo con los médicos internos residentes (MIR) y los facultativos en general, por lo que cree necesario "aumentar las medidas de presión".

"Seguiremos promoviendo la huelga", ha indicado en declaraciones a Europa Press y tras confirmarse esta medida por parte del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Sanidad. "Hace falta dar un paso adelante", ha puesto de manifiesto en referencia a unos paros previstos "a partir de mitad de septiembre o de finales".

En este contexto, Arzúa ha señalado su "preocupación" por la luz verde dada a este texto ante el que se lleva "meses" realizando "movilizaciones". Sin embargo, ha expresado que las huelgas semanales, "a la vista de los resultados, no están teniendo un efecto disuasorio contra las medidas en contra de los médicos que se están tomando", por lo que ha insistido en elevar las "medidas de presión".

"Es decepcionante porque, al final, no hemos tenido una respuesta por parte del Ministerio de Sanidad", ha continuado, para añadir que no se han tenido en cuenta las "reivindicaciones" del colectivo. Tal es así que "los médicos tenemos unas condiciones laborales que son más propias del siglo XIX, con jornadas de 70, 80 horas semanales; en muchos casos, cobrando la extraordinaria a un precio por debajo de la jornada ordinaria", ha explicado.

"OPOSICIÓN FRONTAL" DE LOS MÉDICOS

Además, Arzú ha manifestado que "no hay ningún tipo de autocrítica por parte de la ministra". "Nos preocupa profundamente su intransigencia y su poca sensibilidad con el colectivo médico", ha aseverado, para agregar que, "al final, va a llevar adelante una norma contando con la oposición frontal de un colectivo tan importante como son los médicos".

Ante ello, y en referencia a García, ha sostenido que "hay que hacerle ver que se está equivocando", ya que "las medidas de conflictividad" actuales "por un oído le entran y por otro le salen". Por esto, ha pedido "la colaboración de los sindicatos" de cara a estas nuevas formas de reclaamar un cambio en la situación.

Por último, y tras destacar que, por "plazos de la tramitación de un Real Decreto de este tipo" y "sin tener en cuenta la complejidad de la aritmética parlamentaria", no existe "tiempo material" para su aprobación definitiva, ha concluido afirmando que, por ello, esta medida corresponde a una "estrategia electoralista" por parte de García de cara a su candidatura al Gobierno de Madrid.