La Asociación MIR España solicita una auditoria independiente del proceso Formación Sanitaria Especializada

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación MIR España ha solicitado, mediante una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, una auditoría externa, independiente y pública para analizar el desarrollo del proceso de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, al considerar que ha estado marcado por una "opacidad administrativa".

En el comunicado, la Asociación señala que el conjunto de "retrasos, cambios, fallos técnicos y medidas de última hora" en el proceso han generado "incertidumbre y potencial indefensión", así como una "pérdida objetiva de confianza" en el sistema.

Asimismo, considera que la FSE se está orientando a maximizar números sin garantizar proporcionalmente la "calidad formativa, la supervisión real ni mecanismos efectivos de auditoría y consecuencia". A su juicio, todo ello ha derivado en un proceso progresivo de "degradación institucional" del sistema FSE, con pérdida de estándares de calidad, previsibilidad y control.

En este contexto, denuncia que durante la realización del examen del 24 de enero de 2026 se produjeron múltiples incidencias, como cuadernillos grapados incorrectamente, impidiendo la lectura completa del contenido, con aspirantes solicitando quitagrapas en plena prueba; defectos de maquetación y edición; imágenes notablemente reducidas, pixeladas o con calidad insuficiente; erratas y problemas de impresión, y la ausencia de revisión previa efectiva del material entregado.

También critican la incertidumbre en torno al baremo académico, "cuya ponderación y verificación se ha visto igualmente afectada por retrasos, errores y falta de información clara".

Durante semanas, la Asociación MIR España asegura que ha recibido un volumen "anormalmente alto" de consultas y quejas: dudas constantes sobre fecha real del examen, admisión, plazos, sedes y garantías jurídicas mínimas.

EXPLICACIONES A LOS ASPIRANTES

Por ello, pide la publicación íntegra del informe técnico de dicha auditoría y la comparecencia pública de las personas responsables del proceso para dar explicaciones ante los aspirantes y la ciudadanía. Así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en función de los hallazgos, con medidas correctoras verificables y no meramente declarativas.

También solicita el establecimiento de un calendario futuro vinculante, blindado normativamente, que impida modificaciones unilaterales sin resolución motivada y medidas automáticas de mitigación. Además reclama una moratoria inmediata de innovaciones estructurales (descentralización del examen, ECOE, cambios de gestión) hasta que exista consenso técnico y social, estándares nacionales homogéneos y evaluación independiente transparente.

La organización ha pedido la respuesta formal por escrito a este registro y, en su caso, la convocatoria de reunión técnica urgente con responsables del Ministerio de Sanidad.

"La Asociación MIR España no puede aceptar que un proceso que condiciona la vida profesional y personal de decenas de miles de médicos se gestione mediante improvisación estructural, opacidad administrativa y ausencia de responsabilidades. Exigimos rigor institucional, transparencia y respeto a quienes sostendrán el Sistema Nacional de Salud en los próximos años", concluye el comunicado.