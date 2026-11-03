Archivo - Asociación MIR España pedirá la derogación del recién aprobado RD que actualiza las condiciones laborales del residente - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación MIR España (AME) ha manifestado que solicitará "próximamente a los partidos políticos la derogación" del recién aprobado Real Decreto (RD) que modifica la regulación de la relación laboral especial de Residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, "una reforma que, en su redacción actual, carece del consenso necesario", por lo que ha realizado una "valoración crítica" de ella.

"En primer lugar, consideramos difícil de justificar que, a las puertas de unas elecciones generales y ante la posibilidad de un cambio de Gobierno, se apruebe una norma de semejante calado, cuyas consecuencias laborales, económicas y organizativas tendrá que gestionar el próximo Ejecutivo", han indicado desde la organización, tras lo que han señalado que, según encuestas internas, "más del 90 por ciento de los residentes consultados se posicionan en contra". AME, que ha recordado que el texto autorizado este martes en Consejo de Ministros "tampoco ha logrado el respaldo de las organizaciones sindicales médicas, de la Asociación MIR España ni de representantes de las comunidades autónomas", ha subrayado que se han mantenido "numerosas reuniones con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Ordenación Profesional y la Organización Médica Colegial (OMC) a lo largo de este proceso".

Así, tras explicar que se han presentado alegaciones formales y se ha trabajado conjuntamente con diferentes organizaciones sindicales, y afirmar que se han incorporado algunas propuestas con "avances positivos" obtenidos "especialmente en la limitación de las jornadas, los descansos obligatorios, el registro horario y la prevención de riesgos laborales", ha sostenido que las principales reclamaciones en materia retributiva "no han sido atendidas de manera satisfactoria". "Este aspecto nos impide respaldar la reforma", ha aseverado.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

"No se ha acompañado esta modificación de una dotación presupuestaria adicional suficiente para modernizar y dignificar verdaderamente la Formación Sanitaria Especializada (FSE)", por lo que "no podemos aceptar que una reforma que pretende mejorar las condiciones laborales de los residentes termine provocando una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la reducción de las guardias", ha continuado.

En este sentido, ha afirmado que "la regulación de las guardias y la mejora de las retribuciones son dos cuestiones inseparables que deben abordarse conjuntamente". "Reducir jornadas sin garantizar una compensación económica adecuada supone trasladar parte del coste de la reforma a los propios residentes, que ya dependen excesivamente de las guardias para alcanzar unos ingresos dignos", ha manifestado.

Con todo, y de cara a la nueva legislatura, ha señalado que el objetivo es "abrir un nuevo proceso de negociación que permita alcanzar un consenso real sobre las condiciones laborales y, especialmente, económicas de los residentes". "Esperamos que el próximo Gobierno, sea cual sea su composición, se muestre más sensible a nuestras reivindicaciones y esté dispuesto a abordar una reforma integral de la FSE, con financiación suficiente y contando verdaderamente con sus profesionales", ha apuntado.

"No nos oponemos a los avances laborales que contempla esta norma", ya que se ha "trabajado activamente para conseguir muchos de ellos", ha proseguido, para subrayar que lo que se rechaza es "que se aprueben mejoras en descansos y jornadas sin garantizar simultáneamente unas retribuciones dignas". "Después de 20 años esperando una actualización de nuestra normativa laboral, creemos que los médicos residentes merecemos una reforma ambiciosa, consensuada y suficientemente financiada, no una reforma que nos obligue a elegir entre descansar más o cobrar menos", ha concluido.