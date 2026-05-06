La Asociación Española Contra el Cáncer abandonó el Patronato del CNIO tras perder un centenar de socios en un solo día

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la AECC, Ramón Reyes. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha explicado que la organización decidió abandonar el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de marzo tras la confusión que vinculó a la entidad con la situación del centro, lo que provocó la pérdida de cerca de un centenar de socios en un solo día.

"Las situaciones anómalas que empezaron a aparecer nos afectaban directamente porque nos confundían con ellos. La primera noticia que se publicó en la prensa escrita hablaba de 'el gran escándalo en la investigación contra el cáncer', y mucha gente pensó que se refería a la Asociación", ha señalado Reyes en un encuentro con periodistas.

Asimismo, ha insistido en que la decisión de abandonar el Patronato responde al impacto que el CNIO estaba teniendo en la labor de la AECC. "Nos estaba distrayendo y generando un ruido en torno a nuestro trabajo que interfería en nuestra actividad", ha apuntado.

En este contexto, Reyes ha concretado que la AECC entró en el Patronato del CNIO en octubre del año 2024 y que la situación "explotó" en la primera reunión en la que participaron. "No teníamos histórico, no sabíamos lo que había pasado allí (...). Pedimos una auditoría por el Tribunal de Cuentas, que se hizo y bueno, aquello en lugar de ir mejorando, pues se fue liando", ha manifestado.

Así, ha subrayado que la Asociación debe "quitar ruido" a aquellas circunstancias que no redunden en beneficio de los pacientes. No obstante, ha recalcado que la AECC mantendrá su "apoyo absoluto" al equipo investigador del CNIO, al que ha definido como un centro de "prestigio mundial".

En este punto, ha precisado que la Asociación tiene cerca de nueve millones de euros invertidos en proyectos de investigación en el CNIO y que su intención es regresar al Patronato cuando la situación se aclare. "Mientras tanto, no hemos dejado de apoyar a ninguno de los investigadores ni a ninguno de los proyectos que tenemos en el CNIO", ha asegurado.

Al hilo, ha destacado que los esfuerzos frente al cáncer continúan en todos los centros de investigación, incluido el CNIO. "Los investigadores siguen trabajando intensamente, me consta porque mantenemos un contacto constante con ellos. Además, nos rinden cuentas de forma mensual y trimestral sobre los proyectos", ha explicado.

En cuanto a nuevos proyectos, el presidente de la Asociación ha subrayado que seguirán respaldando las iniciativas del CNIO: "Si llegan nuevos proyectos importantes del CNIO, los vamos a seguir apoyando". Asimismo, ha resaltado el elevado nivel de exigencia del proceso de la entidad para adjudicar financiación a los proyectos.

LA SITUACIÓN DE BARBACID PUEDE "GENERAR RETICENCIAS"

Respecto a la retirada por parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos del estudio del investigador Mariano Barbacid sobre cáncer de páncreas por omitir un conflicto de intereses, Reyes ha considerado que esta situación "hace daño" a la investigación oncológica. "Puede generar reticencias y llevar a cuestionar para qué se destinan estos apoyos, especialmente cuando se trata de investigaciones muy específicas", ha señalado.

Reyes, que ha calificado a Barbacid como uno de los investigadores con "más prestigio" del mundo, ha subrayado la necesidad de "tener mucho cuidado" en la forma en que se comunican los avances científicos a la población.

En su opinión, este tipo de situaciones evidencian la importancia de extremar la prudencia: "No se puede trasladar un mensaje de esperanza sin matices a una persona con cáncer. Cuando alguien ve una posible solución, se aferra a ella, pero lo que se logra 'in vitro' o en el laboratorio suele estar aún lejos de su aplicación real. Hay que trabajar para acercarlo, pero comunicarlo con mucho rigor", ha concluido.