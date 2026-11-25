Archivo - Cigarrillo electrónico desechable. - LORDHENRIVOTON/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que el mercado ilegal será "el gran ganador" del Real Decreto aprobado por el Gobierno para restringir el uso de sabores y aromas distintos a los del tabaco en los cigarrillos electrónicos.

Desde la asociación han señalado que la salud pública no se verá beneficiada por esta nueva normativa, que también restringe la cantidad de nicotina en cada bolsa de nicotina. A su juicio, el RD "recorta la libertad de elección del consumidor adulto", "empuja al comercio ilícito" y "tampoco protege a los menores".

A raíz de esta norma, la asociación considera que "los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina quedan en la práctica fuera del mercado español" y, en este contexto, ha instado al Gobierno a "mirar a Suecia, el país con mayor tasa de adopción de estos productos".

Según ha detallado, este país es el primero de la Unión Europea en bajar del cinco por ciento de fumadores, frente al 24 por ciento de media comunitaria. La asociación ha achacado este hito al uso generalizado de alternativas sin humo, como snus, bolsas de nicotina y vapeadores.

En esta línea, ha destacado que Suecia ha conseguido un 41 por ciento menos de incidencia de cáncer y un 44 por ciento menos de muertes relacionadas con el tabaco que la media europea, además de una mortalidad por cáncer de pulmón en hombres un 61 por ciento inferior. "Lo ha logrado sin prohibiciones, dando a los fumadores adultos acceso a alternativas menos dañinas. España va en la dirección contraria", ha advertido.

PRINCIPALES CRÍTICAS

Para la Asociación Española de Consumidores, el nuevo texto "recorta la libertad de elección del consumidor adulto" y lo hace "sin evidencia que lo justifique". Aunque desaparece la oferta legal y regulada, subraya que la demanda no lo hace y, por tanto, se trasladará a "canales ilegales y sin control, sin garantías de calidad, composición ni seguridad", a los que también accederán los menores de edad.

La asociación ha pedido que cualquier cambio normativo se base en "la evidencia y la proporcionalidad", y que las medidas se centren en impedir el acceso de los menores y combatir el comercio ilícito, en lugar de eliminar opciones que "muchos consumidores utilizan de forma responsable".

En este contexto, ha reclamado al Gobierno que se configure tras las elecciones generales que "rectifique, escuche a los consumidores y revise una norma que perjudica a los propios fumadores, favorece al mercado ilegal y va contra la salud pública".