Archivo - Asociación de ELA ve un "varapalo" que la Ley de Discapacidad no incluya un IVA reducido del 4% para adaptar la vivienda - JCOMP/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) ha denunciado el "varapalo" que ha supuesto en los derechos de los pacientes de ELA el hecho de que se haya rechazado una enmienda para incluir, en el Proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia, un IVA reducido del 4 por ciento para adaptación de vivienda o vehículo.

"Hace unos meses fue la burocracia para tramitar las ayudas a los cuidados del Grado III+ de Dependencia en fases avanzadas de la enfermedad y ahora estamos indignados ante un nuevo recorte en los avances que prometía la nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que se estaba tramitando y que inciden directamente en la vida de las personas con ELA", ha indicado la organización.

Además, ha señalado que el rechazo de la enmienda se añade al de la ampliación de prestaciones a personas con hijos dependientes que eligen reducir su jornada laboral para centrarse en su cuidado. "Si la propuesta que aprobó el Senado era extender desde los 23 a los 26 años estas prestaciones, ahora se rechaza por el Congreso", ha explicado, agregando que "la ELA, desgraciadamente, también alcanza a los niños y niñas, y sus familiares han visto como se elimina una mejorar aprobada (...) que mejoraba la economía familiar".

RECHAZADAS ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL SENADO

De este modo, se han vetado "las mejoras que se habían introducido en su tramitación ante el Senado" al renunciar a "enmiendas que suponían un avance social y mejora para las personas dependientes", ha explicado. De hecho, también se ha rechazado "una mejora en el tratamiento de la situación tributaria de las personas dependientes", por lo que no podrán beneficiarse "de las ventajas fiscales en su declaración" desde antes del diagnóstico, ha declarado.

"Nuestros pacientes y sus familias no entienden que se alegue un incremento del gasto para no aprobar estas mejoras sociales, porque precisamente las personas con ELA lo que padecen, además de una cruel enfermedad, son las dificultades económicas graves" asociadas a la enfermedad, ha continuado, al tiempo que ha afirmado que, casi dos años después de la aprobación de la Ley ELA, está muy lejos de conseguirse vivir con calidad de vida y dignidad.

Por todo ello, adELA ha vuelto a reclamar "una financiación real para la Ley ELA". "Si queremos una sociedad que atiende a las personas enfermas y dependientes con políticas sociales reales, claramente requiere medidas económicas y de apoyo", ha concluido.