La Asociación El Defensor del Paciente solicita al Gobierno la creación de un registro nacional de negligencias médicas

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado al Gobierno la creación de un registro nacional de negligencias médicas con el objetivo de que haya "claridad" para las víctimas de errores sanitarios.

Así lo ha pedido la presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, a través de una carta que ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Somos personas que sufrimos por la pérdida de nuestros seres queridos por una mala praxis, por un abandono, por una lista de espera o por una mala gestión de las administraciones", ha explicado Flores en la carta.

Tras ello, la presidenta del Defensor del Paciente ha puesto como ejemplo algunas situaciones de negligencias médicas, como las sufridas por las víctimas de la dana de Valencia, los muertos en las residencias durante la pandemia, así como los lesionados de por vida.

Además, en la misiva, Flores reclama la instalación de cámaras en los servicios sanitarios públicos: "Hay situaciones de maltrato de violencia que solo con cámaras se pueden demostrar y obviamente no se puede alegar confidencialidad o intimidad porque solo se mandarían a un juez en caso de denuncia", agrega.