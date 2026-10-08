Asociación Cáncer de Mama Masculino insta a incluir a los pacientes en la información e investigación de la enfermedad

Paciente de cáncer de mama. - INVI

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cáncer de Mama Masculino (INVI) ha impulsado la campaña 'Existimos. Incluidnos' para reclamar que los pacientes sean tenidos en cuenta en la información, atención sanitaria, investigación y recursos de apoyo relacionados con esta enfermedad.

"Los hombres con cáncer de mama existen y escucharlos e incluirlos debe formar parte de la respuesta de todos", ha destacado el presidente de INVI, Víctor Rodríguez, quien ha detallado que la campaña, lanzada con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama Masculino, nace de escuchar a los pacientes.

Rodríguez ha señalado que el objetivo es que los hombres con cáncer de mama "estén presentes" en la información sobre la enfermedad, en la atención sanitaria, en la investigación y en los recursos de apoyo. "Que un hombre pueda reconocerse en los mensajes de prevención y que, si recibe un diagnóstico, encuentre información, orientación y acompañamiento", ha enfatizado.

Desde INVI han aseverado que los hombres afectados continúan teniendo dificultades para reconocerse en una comunicación que se centra mayoritariamente en la mujer. "Cuando me diagnosticaron cáncer de mama entré en un mundo en el que prácticamente todo era rosa", ha apuntado el responsable del Área de Pacientes de INVI, Chema García Sánchez.

"Cuando miro el cartel de esta campaña veo a tres hombres enseñando sus cicatrices sin miedo. Eso es también lo que necesitamos: mostrarnos, hablar de lo que nos pasa y poner un punto azul dentro de ese enorme universo rosa", ha añadido.

VIGO REUNIRÁ A PACIENTES Y PROFESIONALES EL 13 DE OCTUBRE

La Diputación de Pontevedra en Vigo acogerá el próximo martes 13 de octubre la jornada divulgativa 'Cáncer de Mama en el Varón', organizada por INVI con el apoyo de la Asociación de diagnosticad@s de Cancer de Mama y Ginecológico (ADICAM).

El encuentro, que tendrá lugar de 18.00 a 20.00 horas, reunirá a pacientes, profesionales sanitarios, investigadores y asociaciones para abordar la enfermedad desde la experiencia clínica, la investigación y las necesidades expresadas por los propios hombres

Entre los participantes estarán la ginecóloga de la Unidad de Mama del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) Vanesa Rodríguez Fernández; el médico e investigador de ADICAM Jorge Cameselle Teijeiro; la psicóloga de ADICAM Iria Núñez Figueiras; y, por parte de INVI, Víctor Rodríguez Ibáñez, Chema García Sánchez, el ginecólogo Juan Arce Vidal y el andrólogo Javier Ruiz Romero.

Durante la jornada, INVI avanzará algunos de los principales resultados de su estudio cualitativo sobre conocimiento y calidad de vida de los hombres con cáncer de mama. Los resultados completos se presentarán posteriormente.