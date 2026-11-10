ASEBIR rechaza que el borrador del programa formativo de laboratorio clínico incluya la reproducción asistida

Archivo - Fecundación 'in vitro'. - ILEXX/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) ha expresado este martes su rechazo al borrador del proyecto de orden del programa formativo de la especialidad de laboratorio clínico, denunciando que invade el ámbito de la reproducción asistida y la trata como una rama del diagnóstico, cuando se trata de un tratamiento.

Según ha detallado ASEBIR, el programa formativo, en fase de audiencia pública hasta el 26 de noviembre, dedica cuatro meses de una residencia de cuatro años a todo lo relacionado con la reproducción asistida. En dicho periodo, bastaría con "participar o simular" 10 técnicas y evaluar cinco embriones, y los hospitales que formen a residentes ni siquiera tendrían que contar con un laboratorio de fecundación 'in vitro' (FIV).

"Un embrión no es una muestra. En nuestros laboratorios no se analiza nada para dar un resultado: se fecunda, se cultiva y se cuida el embrión que después se transfiere a una paciente. Eso no se aprende en cuatro meses de rotación ni simulando técnicas", ha aseverado el presidente de ASEBIR, Nicolás Prados.

La asociación ha comparado estos requisitos con las exigencias actuales del Ministerio de Sanidad, recogidas en la 'Guía de autorización e inspección de centros y servicios de reproducción humana asistida', aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en junio de 2024 y avalada por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Esta guía sitúa al frente de los laboratorios de fecundación 'in vitro', de capacitación espermática y de los bancos de gametos y embriones a profesionales con formación específica en biología de la reproducción, con un mínimo de tres años de experiencia. Para quien asume la responsabilidad del laboratorio, recomienda seis años y una certificación reconocida por las sociedades científicas nacionales.

ESPECIALIDAD DE EMBRIOLOGÍA CLÍNICA

En este contexto, ASEBIR ha reclamado la aprobación de una especialidad de embriología clínica, que ya solicitó hace un año al Ministerio de Sanidad, del que esperan respuesta, para dar respaldo formativo y jurídico a quienes ya ejercen esta responsabilidad, así como seguridad a los pacientes.

La asociación ha enfatizado que la reproducción asistida se trata de una actividad de "enorme peso asistencial". España cuenta con más de 400 centros y cerca de 2.000 profesionales en este ámbito, que realizaron 168.372 ciclos de FIV en 2023, según el último registro publicado.

Más de 400 profesionales cuentan con la certificación de ASEBIR y 337 con la de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE, por sus siglas en inglés), lo que sitúa a España como el país de la Unión Europea con más embriólogos certificados por esta sociedad.

En paralelo, ha destacado el papel que otorga Europa a la reproducción asistida, incluyéndola en el marco europeo de sustancias de origen humano, el llamado Reglamento SoHO. La normativa, que se aplicará en la Unión Europea a partir de agosto de 2027, sitúa el laboratorio de reproducción asistida junto a los bancos de tejidos y trasplante celular.

ASEBIR ha reconocido el valor que aportan los especialistas en laboratorio clínico al estudio diagnóstico de la fertilidad y a la andrología, al tiempo que ha destacado que la colaboración entre ambas especialidades es imprescindible. "Defender la identidad del laboratorio de reproducción asistida no es disputar la del laboratorio clínico", ha apuntado.

La asociación ha presentado sus alegaciones al proyecto de orden y se ha ofrecido al Ministerio de Sanidad y a las sociedades científicas del ámbito como interlocutora para construir un modelo que garantice la seguridad de pacientes, donantes y descendencia.