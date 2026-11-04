AseBio presenta a los partidos políticos medidas para impulsar el sector biotecnológico español

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - SANJERI - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha trasladado a los distintos partidos políticos una batería de medidas destinadas a impulsar el desarrollo del sector biotecnológico español y reforzar su contribución a la competitividad, la autonomía estratégica y el crecimiento económico del país.

Con esta iniciativa, la asociación busca que la biotecnología ocupe un "lugar prioritario" en las propuestas programáticas de las formaciones políticas ante las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

AseBio destaca que España cuenta con capacidades científicas, tecnológicas y empresariales que deben aprovecharse para impulsar la competitividad y autonomía estratégica, tanto a nivel nacional como europeo. Para la asociación, resulta fundamental impulsar políticas que favorezcan el crecimiento del sector, fortalezcan sus capacidades industriales y permitan a España aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario geopolítico.

Entre las principales medidas trasladadas a los partidos políticos, proponen reconocer la biotecnología como sector estratégico dentro de la política industrial española e incorporarla a la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del país ante posibles interrupciones de suministro y garantizar el acceso a medicamentos y otros productos críticos.

Además, platean la creación de una Red Nacional de Polos de Escalado Biotecnológico, que facilite a las empresas el acceso a infraestructuras de biofabricación y asesoramiento especializado en procesos de fabricación bajo normas de correcta fabricación (GMP). "Esta medida busca abordar uno de los grandes desafíos del sector: transformar los avances científicos en productos y procesos que puedan fabricarse a escala industrial", añade la asociación.

Asimismo, AseBio considera necesario desarrollar instrumentos específicos de apoyo al crecimiento y escalado de las empresas biotecnológicas, especialmente en las etapas en las que requieren mayores inversiones para avanzar hacia su consolidación industrial y comercial.

Otro de los ejes prioritarios es acelerar la llegada de la innovación al mercado. Para ello, proponen mejorar el acceso a los datos, agilizar los procedimientos de autorización y acompañar a las empresas en su adaptación a los nuevos marcos regulatorios aplicables a las innovaciones sanitarias. Según la asociación, estas actuaciones resultan fundamentales para reducir las barreras que dificultan que los avances desarrollados en España se traduzcan en soluciones disponibles para los ciudadanos.

MÁS INVERSIÓN

Las propuestas también abordan la necesidad de reforzar la financiación de la investigación y la innovación. En este sentido, sugieren elevar la inversión en I+D hasta el 2,12 por ciento del PIB en 2027, situar la biotecnología en el centro de la Estrategia Nacional de Tecnologías Profundas e impulsar incentivos que favorezcan la inversión en 'startups' biotecnológicas, junto con un mayor compromiso de inversión pública.

Estas medidas buscan fortalecer la capacidad del ecosistema español para generar empresas innovadoras, facilitar su crecimiento y evitar que los proyectos con mayor potencial encuentren fuera de las fronteras las condiciones necesarias para desarrollarse industrialmente.

Asimismo, la organización defiende la puesta en marcha de un Plan Nacional de Talento, que incluya el impulso de los doctorados industriales y medidas de apoyo a perfiles profesionales estratégicos para el sector. Además, apuesta por desarrollar programas formativos que favorezcan una utilización responsable de la inteligencia artificial dentro del sistema sanitario.