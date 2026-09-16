La Asamblea de la ONU llamará a ratificar el 'Acuerdo de la OMS sobre Pandemias' para fortalecer la seguridad global

Archivo - La Asamblea de la ONU llamará a ratificar el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas va a estar protagonizado por una declaración política que va a hacer un llamamiento a la ratificación del 'Acuerdo de la OMS sobre Pandemias' para "fortalecer cada aspecto de la seguridad global".

El texto "llama a completar a tiempo el anexo" sobre el 'Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios' (PABS, por sus siglas en inglés), ha indicado, al tiempo que ha manifestado que ninguno de los objetivos de salud se pueden afrontar "sin financiación".

En este sentido, ha declarado que "es esencial que los países finalicen las negociaciones para que el acuerdo de pandemias pueda comenzar el proceso de ratificación". La meta es "renovar el compromiso sobre desastres, epidemias y pandemias", ha explicado, tras lo que ha señalado que la declaración política acordada "es clara".

EL MUNDO "SIGUE INSUFICIENTEMENTE PREPARADO"

"El mundo sigue insuficientemente preparado", ha continuado, para añadir que, ante ello, "se llama a la acción concreta, medida y urgente" para "construir y fortalecer capacidades locales y nacionales, con más vigilancia, laboratorios, sistemas de prevención de infección y control, y una fuerza de trabajo de salud protegida". Ello "significa invertir en sistemas de preparación y resiliencia basados en la salud primaria y en la cobertura de salud universal, que mantengan servicios esenciales durante las emergencias", ha concretado.

Tedros, que ha hecho un llamamiento a la "solidaridad" y a la "equidad", ha insistido en que "los países están comprometidos a expandir la investigación y la producción geográficamente diversificada para que las vacunas, diagnósticos y tratamientos puedan estar disponibles, abastecibles y accesibles en los primeros 100 días de una amenaza pandémica".

Tras indicar que la declaración también hace alusión a la importancia de actuar "contra la desinformación" y a la relevancia de mejorar "la implementación de las regulaciones de salud internacionales", ha manifestado que lo que es "aún más importante" es lo que sucederá tras la Asamblea General de la ONU, cuando los líderes traduzcan "los compromisos políticos en acciones reales".

En la misma línea se ha mostrado la directora del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, la doctora Maria Van Kerkhove, quien ha explicado que "los patógenos conocen las fronteras", por lo que es necesario el trabajo conjunto para "proteger a las personas". "Cualquiera está en riesgo", ha enfatizado, para destacar la importancia de ratificar el acuerdo sobre pandemias.

"SEÑALES ESPERANZADORAS" EN LA CONTENCIÓN DEL ÉBOLA

Por otra parte, el director general del organismo se ha referido a la gestión del ébola en la República Democrática del Congo (RDC) al señalar que se comienzan a atisbar "señales esperanzadoras de que se está ganando terreno" a la enfermedad, ya que "más de 1.700 personas se han recuperado" y, "después de cuatro meses, la epidemia ha sido contenida principalmente en el noroeste".

"Los tratamientos y la profilaxis post-exposición están aumentando rápidamente", ha proseguido, para agregar que se estima que la vacunación comenzará "en las próximas semanas". "Una de las primeras vacunas disponibles para ser evaluada para la eficacia de la vacuna será 'Ervebo' y, luego, traeremos otras vacunas específicas", ha concretado al respecto la directora del Departamento de Ciencias para la Salud de la OMS, la doctora Meg Doherty.

"Pero no caigan en un error, la epidemia sigue creciendo y sigue matando", con un balance de "más de 7.200 casos y más de 3.500 muertes en siete provincias", registrando en la última semana "alrededor de 300 nuevos casos y 160 muertes", ha aseverado Ghebreyesus. De cualquier forma, Van Kerkhove ha indicado "se puede ver un aumento de casos debido a que la supervisión ha mejorado".

Por ello, ha incidido en que "la respuesta debe ser sostenida y fortalecida durante muchos meses". "Para detener esta epidemia, necesitamos recursos", ha sostenido, algo compartido por el director Ejecutivo del Programa de Emergencia Salud de la organización, el doctor Chikwe Ihekweazu, quien ha afirmado que satisfacer la petición para una financiación sostenible se traduciría en "seguir empujando" para tener la epidemia "bajo control".

Además, el director general y otros representantes de la OMS se han referido a otros aspectos, como las casi 20 millones de personas que necesitan asistencia de salud en Yemen y la celebración -el 17 de septiembre- del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.