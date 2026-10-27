Armando López Guillermo, elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

Armando López Guillermo, nuevo presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. - SEHH

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Armando López Guillermo ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), tras la celebración del LXVIII Congreso Nacional de la SEHH, en Bilbao.

Según asegura, afronta el nuevo cargo con el reto de consolidar proyectos en marcha, impulsados por anteriores presidentes, pero también con la visión de futuro necesaria para incorporar las mejores iniciativas. "Es una suerte --asegura-- ser presidente en estos momentos: el grado de innovación diagnóstica en todos los campos de la hematología está siendo enorme en estos últimos años, probablemente más que nunca".

Con la mirada puesta en el desarrollo del plan estratégico -el actual, que concluye este año, y el que se planteará cara al futuro-, el nuevo presidente pone el acento en la integración. "A veces se piensa que la hematología es solo cosa de los grandes hospitales y parece que nos olvidamos de los centros pequeños, donde hay uno o dos hematólogos que hacen un poco de todo --comenta--. Quiero que sepan que, si tienen problemas, pueden contar conmigo, que, si tienen un proyecto, pueden llamarme. Quiero que todos los hematólogos se sientan parte de la SEHH".

El mandato del doctor López Guillermo a lo largo de los próximos cuatro años se articulará en torno a cinco grandes ejes: conseguir que el Ministerio de Sanidad acredite el quinto año de formación MIR en Hematología "porque es necesario dada la complejidad creciente de la especialidad"; la integración de la inteligencia artificial "en investigación y en asistencia, -apunta- pero con cabeza, tiene que ser un proceso muy riguroso y controlado y nunca sustituir la mano humana"; la colaboración con las asociaciones de pacientes "que cada vez participan más en las decisiones, su voz debe ser tenida en cuenta"; potenciar la labor de los distintos grupos de trabajo que actúan bajo el paraguas de la SEHH y también de su propia Red de Apoyo a la Investigación Clínica en Hematología y Hemoterapia (RAICH), "que es uno de nuestros grandes aciertos -reconoce- porque el momento es óptimo".

Apunta que la investigación hematológica española goza de reconocimiento internacional, "ya no solo reclutamos pacientes, diseñamos los ensayos"; y la acreditación de unidades funcionales es un proyecto que "se va a poner en marcha el próximo año. Empezaremos con las de linfoma y mieloma y servirán para confirmar la calidad de los servicios de aquellos centros que lo soliciten".

El nuevo presidente de la SEHH afronta el reto 2026-2030 con ánimo continuista con el que valora los avances y logros de sus antecesores y con la mente puesta en seguir contribuyendo al prestigio de una especialidad que debe nutrirse de las mejores mentes.

Armando López Guillermo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, realizó su formación especializada en el Hospital Clínic y completó una estancia de investigación en el Departamento de Linfoma y Mieloma del MD Anderson Cancer Center de Houston (Estados Unidos).

Es consultor sénior del Servicio de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona y jefe del grupo de investigación en Neoplasias Linfoides del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y profesor de la Universidad de Barcelona.

Ha firmado como autor en más de 300 artículos científicos en el campo de los síndromes linfoproliferativos y ha sido investigador principal en más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales. Entre 2014 y 2025 fue presidente del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (Geltamo), de la SEHH.