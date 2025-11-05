Aragón propone reunir ya al Consejo Interterritorial para hablar sobre cribado y la falta de profesionales sanitarios

Archivo - El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, en el Consejo Interterritorial de Sanidad. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha enviado este miércoles una carta a la ministra del área, Mónica García, para solicitarle una convocatoria urgente del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que incluya en el orden del día el cribado de cáncer y la falta de profesionales sanitarios.

El Ejecutivo autonómico ha informado de que el consejero le ha recordado que Aragón defiende la importancia de estos programas --mama, colorrectal y cérvix--, desarrollados por las comunidades autónomas desde hace más de 30 años, ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya solicitado datos sin que el Consejo Interterritorial haya aprobado previamente los criterios comunes y ha subrayado que Aragón ha compartido siempre sus datos de forma transparente a través de la Red de Cribados, gestionada por las propias comunidades.

En la misma carta, el consejero ha reclamado un plan nacional coordinado que aborde la escasez de profesionales mediante más plazas de formación, la homologación ágil de títulos, la planificación de recursos humanos y medidas de fidelización.