Archivo - Aprobada en el Congreso la PNL de VOX para exigir gestiones para ofrecer 'Vyjuve' a los pacientes de piel de mariposa - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley (PNL) presentada por VOX para exigir al Gobierno las gestiones necesarias para ofrecer el fármaco 'Vyjuvek', cuya molécula es beremagene geperpavec, a los pacientes afectados de piel de mariposa, ya que ha contado con 17 apoyos, 15 votos en contra y ninguna abstención.

El miembro del Grupo Parlamentario autor de este texto, David García, ha sido el encargado de defenderlo, que ha subrayado, en relación con este medicamento, que "este Gobierno no está haciendo todo lo posible para que esté ya disponible para las familias". "Explíquenle ustedes a esos padres que existe un medicamento que puede aliviar ese dolor (...) y que el Gobierno está actuando de manera lenta", ha subrayado.

Además, este parlamentario ha denunciado que, de media, los medicamentos autorizados por la Unión Europea (UE) tardan "616 días en estar disponibles" en España. También, ha subrayado que, tras ello, "hay comunidades autónomas que no los ponen a disposición".

MECANISMO DE USO COMPASIVO

"Ningún paciente se queda sin medicación porque no esté aprobado en España" este compuesto, ha subrayado, no obstante, la miembro del Grupo Parlamentario SUMAR, Alda Recas, que se ha referido, por tanto, al mecanismo de uso compasivo. Junto a ello, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado este mismo jueves que la compañía titular de la comercialización de este fármaco acaba de solicitar su financiación en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Recas, que ha indicado que la PNL recoge elementos con "inexactitudes", como el hecho de que los pacientes no estén recibiendo la medicación", ha subrayado el trabajo del Ministerio de Sanidad en el campo de las enfermedades raras. "Están aumentando los cribados neonatales para llegar a 23", ha ejemplificado.

Por último, la miembro del Grupo Parlamentario Socialista, Margarita Martín, ha puesto en valor el trabajo del Gobierno y del Ministerio de Sanidad en materia terapéutica, ya que "España está mejorando en acceso a medicamentos". "El 79,8 por ciento de los medicamentos innovadores aprobados en la Unión Europea (UE) que solicitaron financiación en España fueron aprobados", ha subrayado, para concluir afirmando que se ha reducido el tiempo en este proceso "en más de un 50 por ciento".