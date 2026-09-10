La aprobación del Estatuto Marco en el Congreso, prioridad de SATSE para el nuevo curso político

Archivo - La nueva presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor. - SATSE - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, centrará su agenda de trabajo en los próximos meses en cinco grandes prioridades, entre las que destaca lograr la aprobación, en el Congreso de los Diputados, del Proyecto de Ley Estatuto Marco del personal estatutario para poder sentar las bases de un nuevo sistema sanitario que respete, proteja y mejore las condiciones de trabajo de enfermeras y fisioterapeutas.

Con motivo del inicio de un nuevo curso político, SATSE reitera la necesidad de "no dilatar más" la aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto Marco para que pueda ver la luz en lo que queda de la actual legislatura. Al respecto, subraya que en el "campo de juego" de la Cámara Baja pueden acordarse nuevas modificaciones que conlleven más mejoras en derechos y condiciones de trabajo de todo el personal del SNS.

De igual manera, afirma que "se puede aprovechar la oportunidad para que el texto recoja también las consideraciones y matices que las administraciones autonómicas consideran necesarias para que la Ley se ajuste aún más a sus necesidades como gestoras directas del personal estatutario de los servicios de salud".

SATSE reitera que en el Congreso de los Diputados no se pueden dar "pasos atrás" en los avances acordados con el Ministerio de Sanidad, el pasado mes de enero, en aspectos esenciales, como el acceso la jubilación anticipada y parcial, el nuevo modelo de clasificación profesional o la jornada laboral de todo el personal de la sanidad pública.

También en materia legislativa, SATSE trasladará de nuevo a todos los grupos con representación en el Congreso que la Ley de ratios enfermeras lleva ya más de seis años esperando a ser aprobada mientras se han ido agravando las consecuencias de la falta de suficientes plantillas en todos los servicios de salud. Los problemas denunciados a lo largo de verano en todas las comunidades autónomas y la grave crisis migratoria en Ceuta son un claro ejemplo, añade.

PAGAS EXTRA

De manera paralela, la organización sindical seguirá instando al Gobierno a que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se posibilite el cobro íntegro de las pagas extraordinarias de enfermeras, fisioterapeutas, otros profesionales de la sanidad pública y el conjunto de los empleados públicos. Apunta que es "intolerable" que sigan sufriendo una pérdida adquisitiva de en torno a 700 euros al año, siendo ya 32 las pagas que no han podido cobrar en su totalidad.

En el ámbito autonómico y provincial, SATSE desarrollará distintas acciones de presión y movilización para que las diferentes consejerías de Sanidad mejoren las condiciones de trabajo e impulsen el desarrollo profesional de enfermeras/os y fisioterapeutas, prestando especial atención a su repercusión en la salud física y psicológica de un personal sobrepasado por una excesiva carga de trabajo que ha ido en aumento en los últimos años.

También pondrá el foco en la consecución de un objetivo compartido por toda la comunidad educativa como es la implantación de la figura de la enfermera escolar en el ámbito educativo. Pese a que se han producido avances en los últimos años, su presencia aún es muy escasa y desigual y, por ello, el alumnado no puede beneficiarse de la labores de atención, prevención, formación y sensibilización que desarrollan estas profesionales sanitarias.