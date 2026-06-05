El apoyo de las enfermeras es clave en la enfermedad hepática

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Enfermeras de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha presentado la nueva 'Guía de cuidados para la persona con enfermedad hepática avanzada y sus familiares', diez años después de la publicación de la primera guía, con una edición completamente renovada, más visual, actualizada y orientada a mejorar la información y el acompañamiento de pacientes y familias.

Esta guía, que acaba de salir de imprenta, ha sido desarrollada por un equipo de 17 enfermeras de distintos hospitales de España, tras dos años de intenso trabajo colaborativo. Esta nueva versión incorpora contenidos actualizados, un enfoque más amable y visual para pacientes y familiares, enlaces de interés, ilustraciones y recursos prácticos para mejorar "la comprensión y el acompañamiento de las personas con enfermedad hepática avanzada y de sus familias".

Las enfermeras desempeñan un papel clave en la educación y el apoyo de todos los pacientes, ya que fomentan un ambiente abierto y de confianza para que se sientan cómodos y puedan compartir sus inquietudes.

"Nuestro objetivo era ofrecer una guía renovada, más actualizada y mucho más visual. Han sido dos años de trabajo intenso con un grupo amplio de compañeras, y hoy por fin ve la luz. Estamos muy orgullosas del resultado y queremos dar a conocer su existencia", ha declarado la enfermera Eva Román, que también es una de las autoras de la guía.

En este sentido, la comunicación efectiva, la personalización de la información y fomentar la autoeficacia son "fundamentales" para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su atención sanitaria y su estilo de vida. Entre otras acciones, estas profesionales brindan información clara sobre la enfermedad, el tratamiento pautado, y la importancia del autocuidado, entre otros aspectos.

Además, brindan un importante apoyo emocional, ya que ayudan a combatir el estigma asociado a las enfermedades hepáticas, ofreciendo espacios de escucha y contención psicológica para el paciente y su entorno.

"La enfermedad hepática es una patología donde la acción de cada profesional cuenta. Las enfermeras desempeñamos un papel crucial en el proceso asistencial. Conseguir que una persona con enfermedad hepática esté informada y sea consciente de su enfermedad es un objetivo clave para su manejo efectivo y para hacerle partícipe de su cuidado", ha declarado Eva Román.

En este contexto, se ha realizado una tirada de 1.000 ejemplares, que serán distribuidos entre los hospitales cuyos equipos de Enfermería han participado en su elaboración. Además, la AEEH pondrá a disposición de todos sus socios y socias la versión digital en PDF, para facilitar su difusión en centros sanitarios y servicios asistenciales de todo el país.

Con esta publicación, la asociación refuerza su compromiso con la formación, la humanización y la mejora de la atención a las personas con enfermedad hepática avanzada, reconociendo el "papel esencial de la Enfermería en el acompañamiento clínico y emocional".

Eva Román, al mismo tiempo, ha destacado que utilizarán la educación sanitaria para proporcionar la información de forma clara y precisa, con un lenguaje adaptado y comprensible, evitando el uso de terminología médica compleja y explicando los conceptos de manera sencilla.

"Nuestra misión es mantenernos actualizadas para dar la mejor respuesta a los pacientes ante una enfermedad que cada vez tiene necesidades más complejas más allá de los tratamientos farmacológicos", ha concluido la enfermera.