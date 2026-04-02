APEPOC pide una protección prioritaria y unificada en el real decreto sobre pacientes electrodependientes

Archivo - Imagen de recurso de un paciente con EPOC. - WWING/ ISTOCK - Archivo

EMBARGADA HASTA EL 2 ABRIL 08.00 HORAS

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) ha reclamado una protección "prioritaria y unificada" para los pacientes electrodependientes en el real decreto que regulará esta condición en España, tras finalizar la consulta pública.

Entre las medidas más destacadas, APEPOC exige la prohibición expresa y absoluta de cortes de suministro por impago en los hogares donde resida una persona electrodependiente acreditada. La Asociación propone que, ante situaciones de deuda, se activen mecanismos alternativos de gestión que nunca comprometan la continuidad del servicio, ya que la interrupción del flujo eléctrico supone un riesgo clínico inmediato para la supervivencia de estos pacientes.

Para evitar desigualdades territoriales, la Asociación reclama la creación de una evaluación clínica estandarizada y homogénea en todas las comunidades autónomas. Esta evaluación permitiría clasificar a los pacientes según su nivel de riesgo (crítico, alto o moderado) e identificar el tiempo de dependencia diaria del dispositivo.

Asimismo, APEPOC insta a la creación de un registro coordinado accesible para el sistema sanitario, servicios sociales, compañías eléctricas y servicios de emergencia (Protección Civil y administraciones locales). Este censo, explica, permitiría una actuación rápida en situaciones catastróficas, como incendios o apagones generales, e incluiría sistemas de señalización voluntaria en los domicilios para facilitar la identificación por parte de los equipos de rescate.

La propuesta de la Asociación también pone el foco en la relación con las compañías distribuidoras. Se solicita el acceso gratuito a líneas telefónicas de atención exclusiva, sistemas de aviso previo ante cortes programados y el suministro de recursos de emergencia, como grupos electrógenos, en situaciones críticas.

"Es fundamental que cada paciente cuente con un plan de contingencia individualizado y que las instalaciones eléctricas de sus hogares sean verificadas para garantizar la seguridad del suministro", ha manifestado la portavoz de APEPOC, Nicole Hass.

APEPOC recuerda que esta regulación, impulsada por la reciente Ley 3/2024 (Ley ELA), es un paso histórico para mejorar la calidad de vida de personas con procesos de alta complejidad y curso irreversible que dependen de la tecnología para respirar y vivir.

"Nos consta que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica regular y proteger a los pacientes electrodependientes, tras las demandas de APEPOC. Necesitamos un registro oficial, la prohibición de cortes de suministro y ayudas para cubrir el alto coste energético, considerando la luz como un suministro vital. Además, nos congratula poder apoyar a toda la comunidad de pacientes vulnerables que necesiten asistencia inmediata al respecto", ha finalizado Hass.