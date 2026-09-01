APEMYF rechaza el Proyecto de Estatuto Marco y amenaza con una huelga indefinida

Archivo - Imagen de archivo de la participación de APEMYF en una huelga contra el Estatuto Marco. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) ha denunciado la aprobación del Proyecto de Ley de Estatuto Marco y ha anunciado su disposición a iniciar una huelga indefinida si el Gobierno y los grupos parlamentarios no corrigen las condiciones que considera inaceptables.

Según el sindicato, el texto aprobado por el Consejo de Ministros ignora las reivindicaciones de médicos y facultativos y supone que el Gobierno ha "dado la espalda" a una profesión que "lleva meses reclamando unas condiciones laborales dignas y compatibles con una asistencia sanitaria de máxima calidad".

Así, APEMYF lamenta que el nuevo curso comience con un Gobierno "pasando por encima" de las reivindicaciones de los médicos y aprobando un texto que mantiene una "jornada discriminatoria" para la profesión, que a su juicio puede alcanzar las 75 horas semanales, una situación que, según denuncia, no se aplica al resto de profesionales sanitarios en los mismos términos.

APEMYF también denuncia que el proyecto mantiene las guardias de 24 horas, presentadas como una posibilidad "voluntaria", pero condicionadas en la práctica por las denominadas "necesidades del servicio".

"Las necesidades del servicio, igual que una demanda mal gestionada, tienden a infinito. No se puede seguir utilizando este argumento para justificar unas condiciones laborales que ningún profesional debería soportar de manera estructural", reprocha la agrupación.

El sindicato considera "especialmente grave" que el Gobierno avance con el proyecto con el apoyo de sindicatos generalistas y del sindicato profesional de enfermería, pese a que afirma que el texto mantiene unas condiciones que afectan de manera específica y "particularmente gravosa" a médicos y facultativos.

En este contexto, advierte de que las jornadas excesivas, las guardias de 24 horas y la falta de descanso generan desgaste, aumentan el riesgo de errores y dificultan que los profesionales puedan ofrecer a los pacientes la atención de máxima calidad.

"La profesión médica y facultativa ha despertado. No vamos a seguir tolerando condiciones que nos impiden prestar una atención de máxima calidad a nuestros pacientes y que están dañándonos como profesionales hasta el punto de plantearnos colgar la bata", sentencia APEMYF.

Por último, la agrupación ha señalado que el miércoles 9 de septiembre la UMYF (Unión Médica y Facultativa) comunicará los siguientes pasos ante la aprobación del Estatuto Marco.