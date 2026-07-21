ANPASS y SATSE abordan la ley de ratios enfermera-paciente y la implantación de la figura de la enfermera escolar

Imagen de la reunión. - SATSE

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS), Mercedes López, y la presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor, han mantenido una reunión de trabajo para analizar la situación actual de la sanidad en España y abordar la ley de ratios enfermera-paciente, así como la implantación de la enfermera escolar en los centros educativos.

Las entidades consideran necesaria la aprobación de la Ley de ratios enfermeras, una iniciativa impulsada por SATSE, a través de una ILP, que se encuentra desde hace años pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados y que, aseguran, vendría a mejorar la calidad y seguridad de la atención que se presta a los pacientes en los centros sanitarios y sociosanitarios.

Esta ley, que logró el apoyo de cerca de 700.000 personas y profesionales, busca garantizar unas ratios adecuadas y seguras de pacientes por enfermera en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, posibilitando, además, que no exista la sobrecarga actual de trabajo que sufren estas profesionales sanitarias.

Las organizaciones también consideran importante la implantación de la figura de la enfermera escolar. Ambas coinciden en que resulta necesario contar con su presencia para poder realizar una correcta atención y evitar posibles complicaciones derivadas de una asistencia que no corresponde a los equipos docentes.

La presidenta de ANPASS considera "importante esta colaboración entre SATSE y la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario, en tanto que contar con profesionales con condiciones laborales adecuadas redundará en un beneficio asistencial para los pacientes. Así, profesionales con buenas y adecuadas condiciones laborales realizarán un trabajo más positivo hacia los pacientes y no se entiende, en muchos casos, la falta de sensibilidad que hay hacia los profesionales, en este caso de enfermería o fisioterapia, a los que representa SATSE".

Por su parte, la presidenta de SATSE ha destacado la importancia de contar con la voz de los pacientes a la hora de buscar el objetivo común de que nuestro sistema sanitario pueda dar respuesta a todas sus necesidades de salud, tanto en el ámbito asistencial como en el preventivo y de promoción de hábitos de vida saludables.

Tanto SATSE como ANPASS han abordado la necesidad de trabajar conjuntamente para contribuir a mejorar la salud de los pacientes más allá de la reunión mantenida en el día de hoy, buscando que profesionales sanitarios y pacientes expongan las necesidades comunes para mejorar la sanidad en España.