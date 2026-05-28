Ángel Gabilondo, sobre el rechazo de los médicos al nuevo Estatuto Marco: "El acuerdo es el único camino"

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Durante el pleno de hoy, la cámara ha recibido la presentación del informe del Defensor del Pueblo correspondi - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que "el acuerdo es el único camino" ante la actual situación generada por el rechazo de médicos de toda España a la propuesta del nuevo estatuto marco, en un contexto en el que los profesionales reclaman una regulación específica que reconozca las particularidades de su labor, así como mejoras en las condiciones vinculadas a las guardias, la conciliación y las retribuciones.

En estos términos se ha referido durante la presentación, en el Congreso de los Diputados, del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2025, que en materia de Administración sanitaria, se ha centrado en las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud ya que "siguen siendo las quejas más numerosas".

La atención sanitaria, en concreto, ha indicado que las respectivas administraciones han informado queé están haciendo para reducir las listas de espera en determinados servicios o unidades fundamentales, el refuerzo de plantillas en los servicios hospitalarios con más problemas detectados y de las especialidades médicas más necesitarias.

En cuanto al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, ha destacado la importancia de que los servicios de información en los centros sanitarios, centros de salud y hospitales, "mejoren la calidad de la información que se ofrece sobre el cauce adecuado para obtener el reconocimiento de ese derecho con cargo a fondos públicos". "Las quejas recibidas ponen de manifiesto un déficit de información en muchos supuestos", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que "persisten" las quejas sobre la respuesta y del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental. Así, ha señalado algunas actuaciones del Defensor del Pueblo referentes a la poca disponibilidad de especialistas, psiquiatras, pero también de terapia ocupacional y la insuficiencia de camas en las unidades infantojuveniles que obligan puntualmente a ingresar a los menores junto con los adultos.