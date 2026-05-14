Anestesiología y Reanimación, una de las especialidades más demandadas del MIR 2026

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Anestesiología y Reanimación se ha consolidado como una de las especialidades más demandadas del MIR 2026, manteniéndose entre las "primeras grandes especialidades" elegidas cada día y registrando un ritmo de adjudicación "extraordinariamente alto", según ha indicado la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).

Anestesiología cuenta, tras el incremento progresivo experimentado en las últimas convocatorias, con una de las mayores ofertas formativas del sistema MIR (437 plazas acreditadas en todo el territorio nacional), y a pesar de este elevado número de plazas, la especialidad continúa situándose entre las primeras en agotarse y entre las más demandadas por los aspirantes con mejores números de orden.

La evolución sostenida de Anestesiología y Reanimación durante los últimos años ha reflejado, según la SEDAR, el "enorme crecimiento científico, tecnológico y asistencial" de la especialidad, así como su papel estratégico dentro de los hospitales modernos.

Actualmente, la Anestesiología y Reanimación constituye una especialidad médica "altamente compleja y transversal", con competencias avanzadas en medicina perioperatoria, cuidados críticos, ventilación mecánica, seguridad del paciente, ecografía clínica, manejo hemodinámico avanzado, tratamiento del dolor y atención integral al paciente quirúrgico complejo.

En este contexto, la creciente visibilidad y reconocimiento social alcanzados por la especialidad, especialmente tras la pandemia, han contribuido a "reforzar su prestigio entre las nuevas generaciones médicas".

Los resultados del MIR 2026 han vuelto a confirmar que la Anestesiología española continúa siendo una de las especialidades con "mayor capacidad de atracción de talento médico de alto nivel", consolidándose como una de las "disciplinas clave" del presente y del futuro de la medicina hospitalaria.