ANECPLA exige mayor reconocimiento para la sanidad ambiental, primera línea de defensa de la salud pública

Archivo - Salud del planeta. - ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha exigido mayor reconocimiento para este sector, centrado en controlar y prevenir riesgos antes de que se conviertan en problemas de salud pública, actuando así como primera línea de defensa.

Así lo ha puesto de manifiesto en la víspera del Día Mundial de la Salud Ambiental, que la Federación Internacional de Salud Ambiental (IFEH, por sus siglas en inglés) conmemora este año con el lema 'Salud ambiental: respaldando a la ciencia para proteger a las comunidades', para poner el foco en la necesidad de situar la evidencia científica en el centro de la toma de decisiones.

ANECPLA ha aseverado que hay riesgos sanitarios que no empiezan en un hospital, ni se detectan en una consulta médica, sino que tienen su inicio en el agua que se bebe, el aire que se respira, los espacios donde se habita, los alimentos que se consumen, los organismos capaces de transmitir enfermedades o los animales, es decir, en riesgos ambientales.

Para la asociación, uno de los principales desafíos actuales pasa por dejar de actuar solo cuando aparece un problema sanitario y reforzar las estrategias de prevención, vigilancia y anticipación, donde la sanidad ambiental tiene un "papel fundamental", según ha destacado su director general Manuel García Howlett.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que una buena salud depende, entre otros factores, de disponer de aire limpio, un clima estable, un entorno natural preservado, agua, saneamiento e higiene adecuados, así como de una correcta gestión de sustancias químicas y unas condiciones de trabajo saludables. La organización estima que un entorno saludable podría prevenir cerca de una cuarta parte de la carga mundial de enfermedad.

"La salud pública empieza mucho antes de que una persona enferme. Empieza en la prevención, en la vigilancia de los riesgos y en la gestión adecuada de los entornos en los que vivimos. Por eso necesitamos una sanidad ambiental profesionalizada, basada en conocimiento científico y plenamente integrada en las estrategias de salud pública", ha subrayado García Howlett.

CONVERTIR LA TEORÍA 'ONE HEALTH' EN PRÁCTICA

Asimismo, ANECPLA ha abogado por que el concepto 'One Health', que alude a la interconexión entre salud humana, animal y ambiental, se traduzca en políticas, protocolos y actuaciones concretas y coordinadas.

"Los riesgos sanitarios ya no entienden de fronteras entre disciplinas. Un cambio en un ecosistema puede modificar la presencia de un vector; un vector puede transmitir un patógeno; y ese patógeno puede terminar afectando a las personas. Por eso necesitamos trabajar de manera coordinada entre salud humana, salud animal y salud ambiental", ha explicado el director general de ANECPLA.

La propia OMS subraya la necesidad de reforzar la colaboración entre sectores para abordar los determinantes ambientales de la salud y señala que la respuesta al cambio climático requiere integrar ámbitos como la salud ambiental, el control vectorial, el agua y el saneamiento, entre otros.

Precisamente, las empresas especializadas en sanidad ambiental trabajan sobre algunos de los principales determinantes ambientales de la salud. "La sanidad ambiental no es solamente control de plagas. Es prevención, conocimiento, vigilancia y protección de la población. Y cuanto más complejo es el escenario sanitario al que nos enfrentamos, más necesario resulta contar con profesionales cualificados y con decisiones respaldadas por la evidencia científica", ha finalizado García Howlett.