Andalucía eleva a doce los contagios por virus del Nilo tras un nuevo caso en Sevilla y pone en alerta a Lopera (Jaén)

Archivo - Laguna de San Lázaro (Villamanrique de la Condesa,Sevilla) donde ha tenido lugar la ejecución de tratamiento anti mosquito a través de dron. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos, el tercero notificado este viernes. Se trata de un hombre residente en Bollullos de la Mitación que permanece ingresado por una meningoencefalitis causada por el virus del Nilo occidental (VNO). Con este diagnóstico, ascienden a doce los casos registrados esta temporada en Andalucía, todos ellos en la provincia de Sevilla.

Según ha informado en una nota el Ejecutivo andaluz, todos los casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Como consecuencia, la Consejería ha acordado prorrogar hasta el próximo 24 de agosto la declaración de Bollullos de la Mitación como área en alerta.

Además, el Gobierno andaluz ha declarado en alerta al municipio jiennense de Lopera por la circulación del virus del Nilo occidental. Esta medida se mantendrá durante un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que transcurra un plazo equivalente sin que se notifiquen nuevos casos ni se detecte la presencia del virus en mosquitos vectores, aves o équidos de la zona.

La declaración de alerta implica reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, activar acciones de promoción comunitaria e intensificar la comunicación con la ciudadanía, especialmente a través de las farmacias comunitarias y del personal de enfermería, para fomentar la adopción de medidas de protección frente al virus.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 28 de agosto. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla y Jaén han informado de esta situación a los Ayuntamientos de Lopera y Bollulos de la Mitación, y a las Diputaciones de Sevilla y Jaén. Actualmente, son dieciocho los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla y Lopera (Jaén). Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

CUATRO CASOS NEUROINVASIVOS EN ANDALUCÍA

Hasta el momento, se han diagnosticado ocho casos leves y cuatro casos neuroinvasivos de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla y Bollullos de la Mitación, después de haber realizado estudios de laboratorio a 298 usuarios, despistaje de arbovirosis en 106 pacientes con meningitis víricas y 1.172 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo. Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.862 determinaciones en 216 trampas activas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga); Lopera (Jaén).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género 'culex', principalmente 'culex pipiens' y 'culex perexiguus', y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que recibe información de cerca de 220 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías oentidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 122 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería seis, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada cinco, Huelva 15, Jaén nueve, Málaga once y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.563 verificaciones en un total de 690 municipios. En 353 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPLFNO) han realizado 2.931 acciones directas, en las que han participado 59.459 personas, e indirectas (cartelería, radio). En concreto, se han desarrollado 1030 acciones comunitarias, 1.586 en centros escolares, 115 en colaboración con profesionales no sanitarios y 200 con profesionales sanitarios.