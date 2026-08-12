Andalucía eleva a 31 los casos de virus del Nilo tras detectar dos nuevos en la provincia de Sevilla

Archivo - Un pick up nebulizador interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 31 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este miércoles dos nuevos positivos, todos ellos en la provincia de Sevilla.

En concreto, los nuevos casos son leves y se han localizado en Coria del Río y Villamanrique de la Condesa, con un positivo en cada uno de estos municipios, según la última actualización de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.

De los 31 casos confirmados hasta el momento, 22 han presentado una enfermedad leve y nueve han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado una defunción, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 29 presentan una evolución provisional favorable.

Todos los casos humanos detectados este año en Andalucía se concentran en la provincia de Sevilla. Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con siete, seguido de La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco cada uno; Dos Hermanas, con cuatro casos; y Palomares del Río, con tres.

A ellos se suman dos casos en Aznalcázar y otros dos en Sevilla capital, mientras que Almensilla, Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 113 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.039 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

20 MUNICIPIOS ANDALUCES EN ÁREA DE ALERTA

En paralelo, actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorpora a Los Palacios y Villafranca, mientras que ha finalizado la alerta que permanecía activa en Constantina.

Por provincias, se encuentra en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas --la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en Campanillas--; y otros 15 municipios de la provincia de Sevilla.

En concreto, en Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancais entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.

SANIDAD INSISTE EN EVITAR LAS PICADURAS

Ante esta situación, la Consejería ha insistido en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables y en aquellos municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar perfumes y otros olores intensos que puedan atraer a los mosquitos. También aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces cuando no sean necesarias.

Asimismo, Salud Pública ha enfatizado en la importancia de evitar acumulaciones de agua estancada en piscinas, albercas, lavaderos, jardines, macetas, juguetes o cubos, ya que estos espacios pueden convertirse en lugar de cría de las larvas de mosquito.