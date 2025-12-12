Andalucía amplía vigilancia del virus del Nilo occidental durante el invierno con 44 trampas en las ocho provincias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios antes de presidir la reunión del Consejo Rector de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). A 12 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero - Rocío Ruz - Europa Press

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes que se ha dado por concluida "la temporada alta de la vigilancia" del virus del Nilo occidental, aunque ha anunciado que se mantendrá la "vigilancia entomológica" durante el invierno y se instalarán 44 trampas distribuidas en las ocho provincias.

En este contexto, y ante la existencia de municipios clasificados como 'áreas en alerta' hasta esta semana (ayer salieron de esta situación los dos últimos, Almensilla y Aznalcázar, ambos en la provincia de Sevilla), según el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, "resulta imprescindible estudiar el comportamiento del mosquito y del agente patógeno durante el invierno para anticipar la situación epidemiológica del próximo año". Por ello, la Consejería ha decidido reforzar la vigilancia preventiva y ampliar el dispositivo operativo que ya venía funcionando entre mayo y noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha señalado que el hecho de que acabe la temporada alta de vigilancia del virus del Nilo occidental no significa que se deje de prestar una labor preventiva y de trabajo, por lo que ha anunciado que desde la Consejería de Sanidad se va a seguir desarrollando el "programa de vigilancia y control integral de vectores de la fiebre del Nilo occidental, que es de periodicidad anual".

Sanz ha indicado además que se va a mantener "de manera extraordinaria este año la vigilancia entomológica también en invierno", a pesar de haberse superado "la fase de periodo alto de riesgo".

Ha explicado que, por primera vez, se van a instalar 44 trampas distribuidas en las ocho provincias los meses de frío, algo que no se hacía antes.

Antonio Sanz ha detallado que el encargo a la empresa pública Tragsatec permitirá mantener un muestreo quincenal en 38 puntos distribuidos por todas las provincias andaluzas, "priorizando aquellos municipios con clasificación de alerta y configurando además una red centinela basada en los resultados de la temporada". De este modo, se establecerá un número variable de trampas por provincia, desde las tres previstas en Granada, donde no se ha detectado circulación viral este año, hasta las diez que se instalarán en Sevilla, la provincia con mayor actividad del virus.

"A estas 38 trampas de la Consejería, se sumarán seis trampas dependientes del Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva", ha añadido.

"El análisis de estos datos nos va a permitir hacer un seguimiento constante, adelantarnos a la próxima temporada y contribuir a mejorar el programa andaluz de vigilancia y control con el objetivo de seguir reduciendo y avanzando al mínimo el riesgo de infección para la población andaluza", ha expuesto

"Con esta decisión, que es una medida preventiva de cara a la próxima temporada, es una muestra clara del compromiso que desde el Gobierno de andaluz tenemos con la detección temprana de este virus del Nilo", ha expuesto el consejero, quien ha añadido que 2025 ha sido un "año excepcional desde la perspectiva de lo que habían sido anos anteriores" y el "resultado evidencia un buen trabajo preventivo y de coordinación desde salud pública de la consejería y en coordinación con los ayuntamientos y con las diputaciones".

La red andaluza de vigilancia entomológica, impulsada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, constituye "una herramienta esencial para identificar la circulación del virus y estimar la densidad del vector, permitiendo orientar de manera precisa la toma de decisiones sanitarias con el fin de prevenir la transmisión a la población", según Sanz.

A lo largo de 2025, y hasta comienzos de diciembre, según ha repasado el consejero, en Andalucía se han notificado únicamente cuatro casos humanos de Fiebre del Nilo Occidental, de los que tres se han confirmado y el cuarto ha quedado como probable. En paralelo, se ha detectado circulación viral en más de 60 trampas de mosquitos adultos, así como siete casos positivos en équidos y tres en aves dentro del sistema de vigilancia integrada.

El consejero ha destacado también que "afortunadamente, este año no se ha producido ningún fallecimiento", así ha dado las gracias "a los integrantes del sistema de vigilancia integrada en el que participan también las diputaciones provinciales, la Estación Biológica de Doñana-CSIC y la consejería de Agricultura".