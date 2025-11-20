Ana Redondo asegura que "la primera globalización de la historia es el machismo"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que "la primera globalización de la historia es el machismo". Así lo ha expresado en la jornada '¡Yo te creo!', organizada por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha inaugurado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Para la titular de Igualdad, el origen del problema "es que la mayoría de la población, a nivel global, no tiene reconocidos los más básicos derechos". "Vivimos en un sistema global machista, donde las mujeres somos sometidas, donde nunca se nos ha considerado, desde siglos y siglos atrás, como iguales", ha argumentado Redondo.

En su opinión, "la primera globalización de la historia es el machismo". "La cultura machista es una cultura global y la manifestación más salvaje de la desigualdad es la violencia de género, la violencia contra las mujeres", ha argumentado Redondo, para quien resulta "sorprendente" que "la mayoría de la población tenga que estar luchando por la igualdad de derechos".

Ha reconocido que las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año en España "son la punta del iceberg" de la violencia en los hogares pero ha reivindicado la necesidad de "seguir diciendo que la violencia de género no es una violencia individual, no es un violencia que se tenga que esconder, es una violencia que hay que manifestar y visibilizar". "A partir de ahí, constuir una sociedad justa y libre de violencias", ha concluido.

Por su parte, la ministra de Sanidad ha instado a poner "todos los radares a funcionar" para que ningún caso de violencia machista quede "impune o invisible", por lo que ha reclamado "compromisos concretos, sostenidos y transversales" en el ámbito institucional, clínico, comunitario, sanitario y educativo.

En este acto se ha presentado el informe 'Atención, valentía, cambio: el liderazgo del sector sanitario para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas', que alerta de que la respuesta del sector sanitario europeo a las mujeres y niñas víctimas de violencia es "muy insuficiente".

Este documento destaca a España como uno de los únicos 12 países de la región europea de la OMS que cuenta con un marco político integral que facilita la acción del sector sanitario contra la violencia hacia las mujeres. Para García, esto supone un "reconocimiento" al Sistema Nacional de Salud (SNS), pero también una "responsabilidad". "Lo que está claro es que nadie puede relajarse, quedan muchos deberes y queda mucho trabajo por delante", ha aseverado.