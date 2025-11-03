Ana Pastor renuncia a la presidencia de A.M.A. y le sustituirá en el cargo Luis Campos

Imagen de archivo de la expresidenta de A.M.A, Ana Pastor. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.) ha anunciado este lunes la renuncia de Ana Pastor como presidenta de la entidad, cargo que asumirá Luis Campos, quien ya dirigió la organización entre 2017 y 2022.

Según informa A.M.A, Luis Campos Villarino, médico nuclear de formación y expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, asume esta nueva responsabilidad con "voluntad de trabajo y enorme compromiso". Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de A.M.A. y presidente de A.M.A. América Seguros Ecuador.

A.M.A resalta que su trayectoria profesional y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de "proteger, acompañar y servir" a quienes dedican su vida a cuidar de los demás. Asimismo, el consejo de la mutua ha acordado el nombramiento de Pedro Hidalgo como secretario general. Completan la directiva de la entidad Inmaculada Martínez y Luis Alberto Calvo como vicepresidentes, y Luis Cáceres como vicesecretario.

"Con este relevo, A.M.A. inicia una nueva etapa en la que mantiene intacto su compromiso y su vocación de servicio hacia sus mutualistas", finaliza la Agrupación.