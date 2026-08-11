Ana Allende, investigadora del CSIC, alerta de que no existe un "riesgo cero" en los alimentos

Ana Allende Prieto en el curso 'Ciencia e innovación' de la UIMP. - JUAN MANUEL SERRANO ARCE/UIMP

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las enfermedades transmitidas por los alimentos causan más de un millón de muertes al año en el mundo, incluyendo bacterias, virus, parásitos o determinados peligros químicos, y a pesar de los avances tecnológicos.

Así lo ha informado este martes la profesora de investigación del CEBAS-CSIC Ana Allende Prieto, con motivo de su participación en el curso de verano 'Ciencia e innovación para una alimentación saludable y sostenible en la crisis del costo de la vida' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ha indicado la UIMP en nota de prensa.

Durante su ponencia, Allende ha hablado sobre el paradigma de la actual seguridad alimentaria que, según ha dicho, está sufriendo una "transformación crítica".

No obstante, ha destacado que ya es posible poder detectar "con rigor" los peligros y riesgos en los alimentos que se consumen. Como ejemplo, ha señalado que antes no se sabía qué Listeria se podía encontrar en la leche, pero ahora la secuenciación del genoma permite poner "nombre y apellido".

Además, la profesora se ha referido a la implementación de la inteligencia artificial en la investigación como apoyo, por ejemplo, para simular o supervisar el comportamiento humano dentro de las plantas de procesado.

También ha subrayado la diferencia entre 'peligro' y 'riesgo' en la investigación sobre la salud alimentaria. En este punto, ha explicado que el peligro puede causar daño, mientras que el riesgo es la probabilidad de que un peligro cause daño. "Para nuestra investigación es imprescindible analizar con cuidado los riesgos", ha apuntado.

Igualmente, ha indicado que no existe un "riesgo cero", es decir, "aunque se apliquen todos los protocolos, hay una pequeña posibilidad de contraer una enfermedad por los alimentos que consumimos", ha afirmado.

Finalmente Allende ha analizando el concepto 'One Health', que concibe la salud humana, animal y ambiental como una sola e interconectada.

En este sentido, ha manifestado que "la seguridad alimentaria no es un asunto de contrarios", sino "una negociación de riesgo en la que la salud pública dé la mano a la viabilidad económica y a los límites ecológicos del planeta".

Este curso aborda los sistemas alimentarios sostenibles desde la ciencia, integrando nutrición, innovación, digitalización, inteligencia artificial y enfoque 'One Health' para afrontar la inseguridad alimentaria, el cambio climático y otros retos globales.

Está diseñado para que los alumnos comprendan cómo la investigación científica puede informar la toma de decisiones estratégicas de gobernanza y el desarrollo de políticas públicas, sin implicar a reguladores ni invitados externos.

Se dirige a estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales de la alimentación, nutrición, ciencias de la vida, ciencias sociales y áreas afines, interesados en innovación alimentaria, sostenibilidad y seguridad nutricional.