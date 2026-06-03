AME y MUD rechazan la aprobación del Estatuto Marco y abogan por "huelga indefinida" médica si no se vuelve al "diálogo" - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones MIR España (AME) y de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) han mostrado su rechazo y "profunda preocupación" por la reciente aprobación del anteproyecto del Estatuto Marco en Consejo de Ministros, situación ante la que han pedido volver al "diálogo" porque, de lo contrario, abogarían por una "huelga indefinida".

"El diálogo aún es posible", han manifestado ambas organizaciones a través de un comunicado conjunto, tras lo que han señalado que, "para ello, es imprescindible escuchar a quienes llevan meses advirtiendo de que el actual planteamiento no responde a las necesidades reales de la profesión médica ni del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Si no se retoman las negociaciones, "no tendremos más remedio que intensificar las medidas de presión y apoyar de manera decidida la huelga indefinida de médicos y facultativos", han expuesto, al tiempo que han subrayado que el actual es "un punto de no retorno" para la profesión.

En este sentido, AME y MUD ha calificado como "grave error político e institucional" el "impulsar esta reforma sin haber alcanzado previamente un acuerdo con los médicos especialistas y médicos internos residentes (MIR)". Estos colectivos son los "principales afectados por muchas de las medidas contempladas en el texto", han declarado, especificando que los primeros lo son "por ser el marco normativo de su situación laboral" y los segundos "porque el resto de su vida laboral dependerá de ella".

"Durante meses, miles de facultativos han participado en concentraciones, manifestaciones y jornadas de huelga para trasladar al Ministerio de Sanidad su rechazo a diversos aspectos de la propuesta", han continuado, para añadir que "lejos de abrir una negociación que permitiera acercar posiciones, el Ministerio de Sanidad, con la ministra Mónica García al frente, ha optado por continuar la tramitación de la norma ignorando el profundo malestar existente en la profesión médica".

"FALTA DE SENSIBILIDAD" CON EL COLECTIVO

A su juicio, que el texto haya llegado al Consejo de Ministros "es una muestra más de falta de sensibilidad con el colectivo médico", la cual "evidencia la necesidad de intensificar las medidas de presión para abordar de forma decidida problemas estructurales que siguen afectando a miles de profesionales".

Al respecto, ha destacado situaciones como "jornadas interminables, guardias obligatorias, retribuciones insuficientes, dificultades para la conciliación, déficit de supervisión en la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y falta de reconocimiento de las particularidades de la profesión médica".

"Resulta especialmente preocupante que una reforma de esta magnitud avance sin contar con el respaldo de quienes garantizan diariamente la asistencia sanitaria en hospitales, centros de salud, urgencias y dispositivos de emergencias", han proseguido AME y MUD, que han subrayado que, por ello, "el conflicto sigue abierto".