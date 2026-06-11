AmChamSpain plantea 14 medidas para transformar el SNS y reforzar el liderazgo sanitario de España en la UE

Archivo - Economía.- Jaime Malet seguirá al frente de AmChamSpain tras ser ratificado presidente hasta 2029 - DAVUD CORRAL - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha presentado este jueves en Madrid el documento "El futuro de la salud en España 2026", un 'position paper' que recoge 14 propuestas para transformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y consolidar el liderazgo sanitario de España en Europa en el horizonte 2026-2035.

AmChamSpain sostiene que el país afronta una "oportunidad estratégica" apoyada en un potente ecosistema de biotecnología y tecnología sanitaria, con más de 166.000 profesionales y 2.500 millones de euros anuales en inversión en I+D.

El informe advierte de que el envejecimiento de la población, la cronificación de enfermedades y el aumento del gasto sanitario hasta el 8% del PIB en 2050, sumado a un incremento total de 5,2 puntos en el gasto público incluyendo pensiones y cuidados de larga duración, obligan a acometer reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Frente a este reto, subraya activos como la posición de España como cuarto mercado farmacéutico de la UE y primer país europeo en ensayos clínicos, con 962 estudios autorizados en 2025, así como los 1.647 millones de euros invertidos por la industria farmacéutica en I+D en 2024.

El documento se articula en seis ejes: digitalización y datos de salud, innovación farmacéutica, terapias avanzadas, biotecnología y tecnología sanitaria, colaboración público-privada y atracción de inversión y talento.

En digitalización, propone acelerar la interoperabilidad de los más de 13.000 centros de atención primaria y aprovechar el nuevo marco del Espacio Europeo de Datos de Salud (EHDS) para reforzar el uso de los datos clínicos, en un contexto en el que España ya ocupa la tercera posición de la UE en el índice DESI.

En innovación farmacéutica, plantea reducir desde los 616 días actuales hacia el objetivo europeo de 180 días el tiempo de financiación de nuevos medicamentos, así como revisar el sistema de restricciones de uso que afecta al 52% de los fármacos financiados.

Entre las medidas de corto plazo (2026-2028), AmChamSpain propone recortar de 24 a 12 meses los plazos de aprobación y financiación de nuevas terapias y simplificar los incentivos fiscales a la I+D, aprovechando que España ya ofrece tasas nominales entre las más competitivas de Europa.

A medio plazo (2026-2030), aboga por la plena implementación del EHDS, un marco regulatorio específico para biotecnología y tecnología sanitaria y la evolución de la compra pública hacia criterios de valor. A largo plazo (2026-2035), fija como objetivo elevar la inversión en I+D desde el 1,49% actual hasta el 2% del PIB para situar a España en el grupo de cabeza europeo en innovación sanitaria.

"El Sistema Nacional de Salud es uno de los grandes activos de nuestro país, pero su liderazgo futuro dependerá de nuestra capacidad para transformarlo con mayor ambición y velocidad", afirma Carlos Murillo, presidente de Pfizer y líder del Comité de Salud de AmChamSpain, que reclama avanzar más rápido en acceso a la innovación, uso de datos y toma de decisiones.

Fina Lladós, directora general de Amgen Iberia y colíder del Comité, defiende que la mejor forma de apostar por la innovación es garantizar un acceso rápido a las nuevas terapias a través de procesos predecibles, con criterios objetivos y sin duplicidades.

Por su parte, el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, recuerda que las empresas de la entidad destinan el 43% de su inversión en I+D a proyectos en colaboración con hospitales, universidades y centros públicos españoles, y aboga por consolidar esa cooperación como un pilar estable del SNS para facilitar la planificación a largo plazo y atraer más inversión frente a otros países europeos.