El Alzheimer vive una "doble transformación" con diagnósticos más precisos y tratamientos innovadores

Archivo - Alzheimer, envejecimiento. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BULAT SILVIA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz de Madrid, David Andrés Pérez Martínez, ha destacado que el abordaje del Alzheimer atraviesa una "doble transformación", con herramientas diagnósticas más precisas y tratamientos innovadores capaces de ralentizar la progresión en determinados casos.

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, Pérez Martínez, presidente de la Fundación Alzhéimer España, ha explicado que uno de los principales avances más recientes se encuentra en el desarrollo de biomarcadores capaces de detectar alteraciones biológicas relacionadas con la enfermedad.

Uno de los marcadores que generan mayor interés es la proteína p-tau217, útil en la detección de cambios asociados al Alzheimer. El especialista ha señalado que una prueba automatizada basada en esta proteína recibió recientemente el marcado CE, lo que supone un avance para facilitar su incorporación a la práctica clínica.

Aunque los biomarcadores plasmáticos son un "cambio muy importante", Pérez ha puntualizado que estas pruebas no sustituyen a la valoración médica. "Los resultados siempre tienen que interpretarse en el contexto de la evaluación neurológica, cognitiva y clínica del paciente y, cuando sea necesario, junto a otras pruebas complementarias", ha explicado.

Además, ha resaltado que esta innovación en diagnóstico puede ser especialmente útil a medida que los tratamientos modificadores de la enfermedad se incorporan al arsenal terapéutico, ya que una identificación más precisa de los pacientes y de la fase de la enfermedad permite valorar mejor las distintas opciones.

ÁMBITO TERAPÉUTICO

En segundo lugar, el neurólogo ha puesto en valor la transformación en el ámbito terapéutico, tras la autorización en la Unión Europea de las primeras terapias antiamiloides, que actúan sobre uno de los mecanismos biológicos relacionados con la enfermedad para ralentizar el deterioro cognitivo y funcional en determinados pacientes en fases iniciales.

"Por primera vez contamos con tratamientos que no se limitan a aliviar determinados síntomas (...). Es un avance muy relevante, pero debemos transmitirlo con rigor: no hablamos de una curación ni de recuperar lo perdido, sino de intentar preservar durante más tiempo las capacidades y la autonomía", ha precisado.

Según ha explicado Pérez, el uso de estas terapias debe estar precedido de una selección cuidadosa de los pacientes, que tenga en cuenta criterios clínicos, diagnósticos y de seguridad, además de ir acompañada de un seguimiento especializado.

En este punto, el experto ha pedido "prudencia" porque los nuevos tratamientos, aunque estén fundamentados por la ciencia, tienen que demostrar su eficacia y seguridad, al tiempo que se debe identificar qué pacientes pueden obtener un beneficio real de ellos.

INVESTIGACIÓN Y CUIDADO CEREBRAL

David Andrés Pérez ha destacado que estos avances se producen en paralelo a una intensa actividad investigadora centrada en nuevas dianas biológicas, nuevos tratamientos y estrategias destinadas a intervenir cada vez más temprano en el curso de la enfermedad.

Asimismo, ha señalado que las medidas de prevención y las intervenciones no farmacológicas continúan siendo esenciales en el abordaje integral del Alzheimer, incluyendo ejercicio físico adaptado, alimentación saludable basada en la dieta mediterránea, estimulación cognitiva y relaciones sociales.

En la misma línea se ha referido con respecto al control de factores de riesgo vascular como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol. "Los avances farmacológicos son una parte muy importante de esta nueva etapa, pero no sustituyen todo lo demás", ha subrayado.