Almeida dice que no hubo instrucción a médicos y que listas de espera del Hospital de Torrejón están por debajo de media

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que "no se ha derivado ninguna instrucción a los médicos" a partir de los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, para destacar que las listas de espera del Hospital de Torrejón están por debajo de la media.

"No ha habido ninguna interferencia en el servicio. De esa conversación no se ha derivado ninguna instrucción a los médicos. Las listas de espera de ese hospital están por debajo de la media de las listas de espera en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid está muy por debajo de la media en las listas de espera sanitarias", ha defendido Almeida desde el acto institucional en la Comunidad por el aniversario de la Constitución.

Almeida cree que "pincha en hueso" quien pretenda utilizar este asunto desde el punto de vista político porque la madrileña es "la mejor sanidad que hay en España".