La Alianza por las Personas con Extremidades Diferentes reafirma su compromiso con los derechos y la inclusión social

La Alianza por las Personas con Extremidades Diferentes. - EXDI

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por las Personas con Extremidades Diferentes (EXDI) ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de este colectivo en España, con motivo del Día de las Personas con Extremidades Diferentes, que se conmemora el 12 de abril.

EXDI, un año después de su creación, ha presentado una imagen que simboliza "el camino compartido hacia una sociedad más inclusiva", donde cada persona, independientemente de sus capacidades, tiene un lugar. Este cartel refleja la diversidad, la convivencia y el acompañamiento como "elementos clave" para avanzar hacia una igualdad real.

Esta alianza nace con el objetivo de aunar esfuerzos, visibilizar una realidad muchas veces desconocida y avanzar hacia un modelo más equitativo en el acceso a tratamientos, prótesis y oportunidades sociales y laborales.

Entre las líneas clave de EXDI, se encuentran visibilizar y sensibilizar sobre la realidad del colectivo, defender el acceso igualitario a atención sanitaria y prótesis adecuadas, eliminar barreras físicas, sociales y laborales, impulsar la investigación e innovación en tecnologías ortoprotésicas, y promover políticas públicas inclusivas y la representación del colectivo. Al mismo tiempo, la Alianza continúa reforzando su presencia en iniciativas del ámbito social y sanitario.

Recientemente, EXDI ha estado representada en el evento organizado por la Asociación de Familias de Niños con Prótesis (AFANIP) en la sede de la Fundación ONCE en Madrid, centrado en la presentación de la Guía de bienestar psicológico y emocional de los niños y jóvenes con extremidades diferentes y sus familias.

La participación de EXDI en este encuentro pone de manifiesto su papel como plataforma de coordinación y visibilización del colectivo, así como su compromiso con el "abordaje integral" de las necesidades de las personas con extremidades diferentes, incorporando también la dimensión emocional y social.

Este tipo de acciones refuerzan la vocación de la Alianza de estar presente en los espacios donde se generan conocimiento, sensibilización y propuestas de mejora, contribuyendo a consolidar una red de trabajo conjunta entre entidades.

"APROVECHAR NUESTRAS SINERGIAS"

La presidenta de AFANIP, Sandra Miso Guajardo, a destacado que esta estrategia les permite dejar de caminar solos. "No se trata de hacer más, sino de aprovechar nuestras sinergias para llegar mucho más lejos y hacerlo mejor. En este primer año, hemos multiplicado nuestro impacto, sumando nuevas asociaciones y alcanzando acuerdos estratégicos con los sectores tecnológico y sanitario que están empezando a transformar, de verdad, el día a día de las personas con extremidades diferentes", ha declarado.

Miso Guajardo, a su vez, ha recordado que tener un brazo o dos piernas diferentes es "solo una forma más de habitar el mundo". Además, ha confesado que desde AFANIP miran el futuro con una "ilusión contagiosa", ya que no van a parar "hasta que la igualdad sea una realidad cotidiana".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis (AEM), Cristina Regojo Balboa, ha señalado que la meningitis es una enfermedad devastadora que puede cambiar la vida de una persona "de un día para otro", no solo para quien la padece, sino también para su entorno más cercano.

"Entre sus secuelas más graves se encuentran las amputaciones, que suponen un antes y un después en la vida de los afectados. Por ello, nuestra responsabilidad no termina en la prevención o el tratamiento agudo de la enfermedad. Es fundamental acompañar a las personas en el 'después' de la meningitis: en su proceso de adaptación, en la mejora de su autonomía y en la construcción de una vida plena y digna", ha subrayado.

El presidente de la Asociación Nacional de Amputados (ANDADE) ha incidido en que son muchas las personas que sufren la pérdida de uno o más miembros de nuestro cuerpo.

"Hoy, 12 de abril, alzamos nuestra voz para dar visibilidad a nuestro colectivo, tan vulnerable como fuerte. No somos superhéroes, aunque nuestras prótesis puedan dar esa impresión, sólo somos personas capaces y orgullosas de nuestro cuerpo diferente, con esperanza de que el mundo en qué vivimos sea más accesible y libre de prejuicios", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha defendido que el acceso a un servicio ortoprotésico de calidad, así como a las prótesis de última generación, "es un derecho y una necesidad" que garantiza la calidad de vida.

Por último, la presidenta de Amputats Sant Jordi, Lorena Blanco Sánchez, ha afirmado que la vida de las personas con amputaciones, agenesias y otras discapacidades físicas cambia de manera profunda, no solo para quienes las viven, sino también para su entorno más cercano.

"La creación de EXDI, como alianza, refleja ese compromiso colectivo: visibilizar la realidad de las personas con extremidades diferentes, defender sus derechos y promover cambios reales que transformen su día a día. Solo a través de la unión entre asociaciones, la sensibilización social y la acción concreta podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva", ha concluido.

EXDI, de esta forma, continúa ampliando su red de colaboración y hace un llamamiento a asociaciones, instituciones, empresas y ciudadanía a sumarse a esta iniciativa. El objetivo es claro: construir una sociedad más justa, accesible e inclusiva para todas las personas.