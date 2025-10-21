Alegría critica el "oscurantismo" de las CCAA sobre los cribados de cáncer y les pide "absoluta transparencia"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha ap - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado el "oscurantismo" de las comunidades autónomas que se niegan a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos que les ha solicitado sobre los cribados de cáncer y reitera la petición de "absoluta transparencia" porque se trata de "la salud de muchas mujeres".

"¿Qué problema tienen las comunidades autónomas con la transparencia? --se preguntaba la también ministra de Educación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros--. ¿Por qué no quieren dar esos datos? ¿Acaso es que no son datos buenos o no son datos positivos?".

En este sentido ha señalado que ese "oscurantismo" o negación a la hora de dar esos datos preocupa mucho al Ejecutivo "porque estamos hablando de la salud de muchas mujeres, que tienen el derecho de conocer y saber si las comunidades autónomas les están prestando ese servicio fundamental".