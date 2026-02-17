La alcaldesa de Granada confía que el retraso para la sede de la Agencia de Salud sirva para analizar con "argumentos"

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (3d), junto con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (1i), y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (2i), el pasado enero - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha señalado este martes que confía en que el retraso hasta el 18 de agosto anunciado por el Gobierno de la decisión sobre la ubicación de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) "sea para valorar con profundidad todos los argumentos que sitúan" a la ciudad de la Alhambra "como una opción idónea".

"Si se abre un periodo adicional de análisis, confiamos en que sea para valorar con profundidad todos los argumentos que sitúan a nuestra ciudad como una opción idónea y con la propuesta de la sede, requisito de la candidatura que Granada cumple en este momento", ha indicado Carazo en la reacción del Ayuntamiento a la decisión del Gobierno.

La elección de la sede se retrasa hasta el 18 de agosto debido al número de candidaturas presentadas, ya que "es necesaria una valoración más detallada", han aseverado desde el Gobierno. Mientras se determina la sede definitiva, la Aesap podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.

Según ha defendido Carazo, la capital granadina ha presentado una propuesta "sólida, rigurosa y objetivamente excelente". Además, "es la candidatura andaluza, respaldada por la unidad institucional y por un ecosistema científico y sanitario de primer nivel, con la Universidad de Granada, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Parque Tecnológico de la Salud y los centros de investigación como pilares fundamentales".

"Tengo intacta la confianza en las posibilidades de Granada", ha proseguido la alcaldesa, que ha agradecido, "una vez más, el trabajo de los profesionales e instituciones que han participado en la candidatura".

"Han vuelto a demostrar la excelencia, el compromiso, posicionamiento y el talento de Granada, que seguirá avanzando como referente nacional en salud pública, ciencia e investigación", ha añadido.

A principios del pasado enero, el Consejo de Gobierno de Andalucía aprobaba la propuesta de que Granada presentara candidatura para acoger la Aesap, para la que la Junta ofreció como sede inicial las dependencias de la Escuela Andaluza de Salud Pública y como sede definitiva el antiguo Hospital Clínico San Cecilio.