Las agresiones a médicos en España alcanzan en 2025 su cifra más alta: 879 casos

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2025 un total de 879 agresiones, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y sitúa el total acumulado desde que se tienen registros en casi 9.000 agresiones.

"Nos enfrentamos a una realidad validada institucionalmente, no es un incidente de un año concreto. Vemos como la tendencia continúa creciendo", ha denunciado durante la presentación de los datos el secretario general de la OMC, José M.ª Rodríguez.

En el marco del Día Mundial Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, la OMC ha publicado estas cifras que reflejan que los médicos en España sufrieron en 2025 unas 879 agresiones, 32 más que en 2024, cuando se notificaron 847. Estos datos se han obtenido de los 324.887 médicos colegiados en 52 colegios provinciales.

"Algo hemos hecho y explicado mal en la sociedad, cuando las agresiones crecen continuamente en las profesiones sanitarias", ha lamentado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, quien ha remarcado que este tipo de violencia es un "ataque directo" a la calidad asistencial y ha pedido que "caiga todo el paso de la ley" sobre los agresores.

Tras la pandemia, la OMC asegura que la situación de violencia en los centros sanitarios se ha cronificado con cifras que "lejos de descender aumentan levemente", por ello, ha reclamado un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de los profesionales sanitarios.

LAS MUJERES SUFREN MÁS AGRESIONES

Según los datos, las médicas sufren el 63,7 por ciento de las agresiones, mientras que solo representan el 54,8 por ciento de los profesionales colegiados, "algo que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste", ha apuntando Rodríguez.

Aunque la violencia crece para ambos sexos, la OMC resalta que el incremento impacta de manera asimétrica y mas severa sobre las mujeres, a medida que año tras año aumenta el porcentaje de médicas colegiadas.

En cuanto a la edad, el 29,9 por ciento de los médicos que sufrieron agresiones eran menores de 35 años. La incidencia desciende drásticamente a partir de los 56 años y es residual a partir de los 66.

"Los profesionales jóvenes y de mediana edad son los que sostienen el mayor porcentaje de actividad clínica, por lo que soportan la máxima carga de riesgo", ha indicado Rodríguez.

Respecto a las especialidades, los profesionales de Atención Primaria padecen el 58,6 por ciento de estas acciones violentas. El 80 por ciento de los casos se produce en la consulta habitual y el 48 por ciento son de pacientes programados.

Desde la OMC también han alertado sobre el incremento de agresiones en el sector privado, que pasan del 12 por ciento al 17 por ciento en 2025.

Además, el 96 por ciento de la agresiones ocurren en pleno horario laboral. Los episodios fuera del ejercicio profesional son excepcionales, siendo solo el 3 por ciento en horario no laboral.

EL PERFIL DEL AGRESOR: ESPAÑOL Y DE ENTRE 40 Y 60 AÑOS

Respecto al perfil del agresor, el 50 por ciento tiene entre 40 y 60 años y son personas con plena capacidad funcional, impulsadas principalmente por conflictos asistenciales u organizativos. Asimismo, la OMC subraya que el 12,9 por ciento de los agresores supera los 60 años, lo que descarta la incapacidad mental o el envejecimiento como causa predominante.

"La mitad de los agresores son de origen español, tienen entre 40 y 60 años y un nivel cultural medio o alto. En algunos entornos se había señalado que las agresiones podían deberse a la multiculturalidad o al hecho de que el agresor fuera de otra raza o etnia, pero estos datos demuestran que no es así", ha explicado Rodríguez.

El motivo principal de las agresiones procede en un 25 por ciento de causas estructurales, mientras que el 75 por ciento son de origen asistencial. De estas, el 44,3 por ciento se deben a la disconformidad con la atención médica recibida.

Por su parte, el 81 por ciento de las agresiones son amenazas, coacciones, insultos y vejaciones. Mientras que el 19 por ciento son agresiones físicas directas, lo que supone un aumento del 8 por ciento en comparación con el año anterior.

En este sentido, la OMC señala que solamente el 48,8 por ciento de las agresiones comunicadas llegan a denunciarse formalmente, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, juzgados y fiscalías. Asimismo, el 13,5 por ciento de los casos de profesionales agredidos derivan en una baja laboral.

"PENSABA QUE PODÍA CON TODO, PERO NO ES VERDAD"

Durante la jornada también ha participado Elena Sánchez, médica de Urgencias que fue agredida hace tres meses mientras trabajaba en Ciudad Real. La médica ha relatado el ataque que sufrió mientras atendía en su puesto de trabajo a un paciente con síndrome de abstinencia.

"Tras salir del baño, se me acercó de frente y no pude mediar palabra porque ya me había dado un puñetazo en la sien. Me estampé contra la pared y después me dio una patada en el abdomen", ha explicado.

Según señala, tras caer al suelo, el agresor se abalanzó sobre ella, la sujetó por la cabeza y le provocó una herida en la zona parietal mientras ella pedía auxilio.

En este contexto, Sánchez ha destacado que las secuelas físicas al final se curan, pero que lo psicológico es lo más difícil. "Yo pensaba que podía con todo, pero no es verdad. Han pasado tres meses y sigo en constante hipervigilancia. Cualquier movimiento raro me hace pensar que me están siguiendo", ha afirmado.

La médica, que ha denunciado el caso, ha lamentado la falta de apoyo por parte de la gerencia de su hospital: "Me siento abandonada".

APOYO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Por su parte, la diputada del PSOE María Sáinz ha pedido que la parte normativa y legislativa se adecue a las necesidades, pero también ha reclamado que la ciudadanía sea consciente de que no se puede atacar a los profesionales sanitarios.

"Tenemos un déficit en la información y formación de la ciudadanía. Hay que dar mucha más fuerza a la parte de la prevención y de la información continuada y sistemática", ha indicado Sáenz, quien también ha señalado que se deben realizar campañas para prevenir este tipo de agresiones.

Tras ella, la diputada del PP Elvira Velasco ha pedido avanzar en la proposición de ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario, que se aprobó en el Senado y que ahora está "parada" en el Congreso.

"Desde el PP no cejamos nuestro empeño en que esto sea una realidad y bueno pues junto con todos vosotros seguiremos ahí persistiendo", ha agregado.

A continuación, la diputada de Sumar Alda Recas ha señalado que existe un "marco normativo sólido". "El Ministerio de Sanidad está dando pasos firmes, vamos a tener muchas más calidad con los datos para poder analizar bien las causas", ha añadido.

Por último, el diputado de Vox David García ha criticado duramente mucho tiempo la sociedad ha "minimizado" las agresiones a los profesionales sanitarios. En este contexto, ha indicado que la sociedad debe reaccionar con las agresiones y apoyar a los sanitarios.