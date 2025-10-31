MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estas son las convocatorias que configuran la agenda informativa de Europa Press Salud para este viernes, 31 de octubre:

-- 09.00 horas: 14ª Edición de las Jornadas de Actualización en el tratamiento de la Leucemia Aguda, organizada por MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten y la Fundación MD Anderson Cancer Center España. En el Auditorio Fundación MD Anderson Cancer Center España. C/ Arturo Soria, 270.

-- 10.15 horas: En Pamplona, rueda de prensa de la Plataforma Navarra de Salud tras reunirse con el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, sobre la situación del sistema sanitario público en Navarra y sobre el proyecto de Ley Foral de Salud. Puerta de Conde Oliveto.

-- 10.30 horas: Jornada 'La Medicina, la salud y el clima, organizada por la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC). En la sede de la Organización Médica Colegial (OMC). Plaza de las Cortes, 11.

-- 10.30 horas: En València, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià presenta en rueda de prensa la Semana de Defensa de la Sanidad Pública. Sede de FACUA Comunidad Valenciana, en C/ Albacete, 35.

-- 11.00 horas: en Castelló, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, visita las obras de ampliación y reforma del Servicio de Urgencias del Hospital General. Avenida de Benicàssim, 128.

-- 11.30 horas: en Oviedo, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, se reúne con representantes de la Plataforma de Pacientes. Sede de la consejería.

-- 12.30 horas: En las ciudades gallegas, concentración por la huelga convocada por la Comisión por el grado universitario de técnicos y técnicas superiores sanitarios. En Santiago, Plaza de Galicia.

-- 12.30 horas: En Lugo, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita las áreas de radioterapia y oncología del Hospital Universitario Lucus Augusti. Declaraciones a los medios.

-- 12.30 horas: la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, mantiene un encuentro con representantes de la Sociedad Iberoamericana de Seguridad Radiológica del Paciente. Consejería de Sanidad (C/ Aduana, 27-29).

-- 18.00 horas: en Palma, la consellera de Saludde Baleares, Manuela García, asiste a la presentación de la Plataforma ParaTiPaliativos.org. CaixaFòrum.

-- 19.00 horas: En Cádiz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, participa en el acto de toma de posesión de la junta directiva del Colegio de Médicos de Cádiz. Al acto asiste el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. En el Auditorio Colegio de Médicos de Cádiz (Edificio Glorieta, 4ª planta. Glorieta Zona Franca).