La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer de la OMS, entre los galardonados en los 'XIV Premios ECO' - FUNDACIÓN ECO

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO) ha celebrado sus 'XIV Premios ECO', galardones con los que ha reconocido, entre otros, a la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las distinciones, que buscan poner en valor a profesionales, instituciones e iniciativas que, desde la investigación, la prevención, la asistencia sanitaria, las políticas públicas y la sensibilización social, contribuyen a avanzar en el abordaje del cáncer y a mejorar la atención de los pacientes oncológicos, han destacado a la IARC con el 'Premio Especial Internacional en Prevención y Control del Cáncer'.

El premio "pone en valor la importancia de seguir avanzando en la prevención y el control del cáncer", ha indicado la directora del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Elisabete Weiderpass, quien ha añadido que "en 2024, más de 20 millones de personas fueron diagnosticadas de cáncer y más de 10 millones fallecieron a causa de la enfermedad". "Sabemos que una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que "una proporción importante de los casos puede prevenirse", por lo que la investigación del órgano de la OMS "combina metodologías de vanguardia con la ciencia de la implementación, para conseguir que los descubrimientos no permanezcan únicamente en las publicaciones científicas, sino que se traduzcan en políticas e intervenciones capaces de mejorar la vida de las personas y reducir su riesgo de desarrollar cáncer".

Además, ha sido reconocido con el 'Premio a la trayectoria clínica y científica en Oncología' el doctor Luis Paz-Ares, por haber transformado el campo de la Oncología torácica y consolidado la proyección internacional de la investigación española. Por su parte, el doctor Luis Madero ha recibido el 'Premio a la trayectoria clínica y científica en Oncopediatría', por su labor durante más de tres décadas a la Oncología infantil en España.

RESPUESTA COMPARTIDA A LA ENFERMEDAD ONCOLÓGICA

"Los 'Premios ECO' son el reflejo de una Oncología que avanza gracias a la suma de conocimiento, innovación, calidad asistencial y compromiso con los pacientes", ha explicado el presidente de la Fundación, el doctor Jesús García-Foncillas, que ha agregado que "los retos que plantea el cáncer exigen una respuesta compartida de todas las partes, profesionales sanitarios, investigadores, Administraciones, asociaciones de pacientes y sociedad civil".

Al respecto, ha declarado que "reconocer a quienes están impulsando esa transformación es también una forma de señalar el camino" a seguir. Así, aboga por "avanzar en prevención, diagnóstico, investigación y acceso a la innovación para conseguir que cada vez más pacientes vivan más y mejor".

Otros galardonados han sido los consejeros de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, y del Gobierno de Baleares, Manuela García. "Trabajamos con el objetivo de prevenir el cáncer, diagnosticarlo lo antes posible y ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento disponible", ha señalado el primero, al tiempo que ha afirmado que "para conseguirlo, es fundamental el trabajo consensuado de los servicios centrales, los profesionales sanitarios, los investigadores y los propios ciudadanos".

"Cuando hablamos de investigación y de innovación, uno de los grandes retos sigue siendo garantizar la accesibilidad y la equidad", ha sostenido, por su parte, García, que ha explicado que la meta es "conseguir que los avances lleguen a todas las personas que los necesitan". "Debemos trabajar de la mano de las asociaciones de pacientes, escuchar sus necesidades y situar verdaderamente al paciente en el centro de las decisiones", ha afirmado.

Además, ha sido reconocida la periodista Mercedes Milá, que ha recibido el 'Premio a la personalidad social más relevante en Oncología', al ejercer como altavoz mediático esencial en la lucha contra el tabaquismo; y el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), con el 'Premio Especial José Baselga a la innovación traslacional en Oncología'.

FARMAINDUSTRIA Y LA AECC, TAMBIÉN RECONOCIDAS

En la categoría de pacientes y circuitos asistenciales, el 'Premio a las mejores iniciativas de calidad en Oncología' ha recaído en el 'Proyecto RESPIRA', de la compañía Regeneron, por la mejora de la continuidad asistencial en el cáncer de pulmón no microcítico. Mientras, en equidad y registro de información, ha sido reconocida la iniciativa 'Más Datos Cáncer', de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y Farmaindustria ha recibido el reconocimiento correspondiente a la categoría de acceso a la innovación y el 'Programa ACeleraCCión', del laboratorio MSD, ha sido distinguido por su impulso a la calidad asistencial y acreditación de centros oncológicos.

Tras ello, el 'Premio Extraordinario a la superación y ejemplo de vida frente al cáncer' ha sido concedido a Nico Adega, campeón del mundo de paracanoe maratón y superviviente de un cáncer diagnosticado durante su infancia, y a la deportista Daniela Guillén, a quien le detectaron un tumor cerebral con tan solo 17 años.

La adaptación al paciente oncológico del 'Modelo de Atención Farmacéutica CMO' (Capacidad, Motivación y Oportunidad), del Grupo Español para el Desarrollo de la Farmacia Oncológica (GEDEFO), ha recibido el 'Premio Extraordinario al compromiso con el paciente oncológico desde la Farmacia Hospitalaria', y el miembro del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Carlos Aguado, ha sido distinguido con el 'Premio Extraordinario al talento joven investigador'.

Junto a ello, el 'Premio Extraordinario a la excelencia en la atención integral al paciente oncológico' ha sido para los proyectos 'Desafíos Lean Healthcare - Cáncer de Mama', del coruñés Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), y 'Transformación del proceso asistencial del cáncer de mama en el Hospital Politécnico y Universitario de La Fe', del centro valenciano.

Por último, 'Prensa Ibérica' ha recibido el 'Premio a la contribución divulgativa en Oncología para medios de comunicación', mientras que 'Medicina TV' ha sido reconocida con el 'Premio a la contribución divulgativa en Oncología para medios de comunicación en soporte digital'.