AEV premia a 7 iniciativas para aumentar la vacunación en sanitarios y población vulnerable

Premios AEV. - LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV), con sus 'Premios AEV', ha reconocido siete iniciativas innovadoras para aumentar la vacunación en población vulnerable, escolares, profesionales sanitarios y personas hospitalizadas.

A esta edición han concurrido un total de 27 iniciativas y el presidente de la AEV, Jaime Pérez, ha destacado que los proyectos reconocidos este año reflejan "el valor de la innovación, la coordinación entre profesionales y la cercanía a la población para mejorar las coberturas vacunales".

El acto de entrega ha tenido lugar en la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), y a él han asistido profesionales de la salud, además de miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología, así como el jefe de Servicio del Área de Programas de Vacunación del Ministerio de Sanidad, Juan Miguel Guerras; del Área de Programas de Vacunación de la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad, Elena Cantero; y el académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España, Ángel Gil.

EN PERSONAS MIGRANTES

En la categoría de 'Buenas prácticas en Atención Primaria' de los Premios AEV, la asociación científica ha entregado el primer premio al proyecto desarrollado en el Área de Salud VIII-Mar Menor, en la Región de Murcia. La iniciativa ha permitido incorporar a la estrategia de vacunación a 230 personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, entre solicitantes de refugio o asilo y menores no acompañados, mediante un modelo organizado entre Atención Primaria, Medicina Preventiva, centros de acogida, Salud Pública y servicios sociales.

También en Atención Primaria se ha distinguido con una mención de honor al proyecto basado en un modelo proactivo y coordinado entre Atención Primaria y centros residenciales para revisar el estado vacunal de los residentes, actualizar calendarios y resolver dudas de forma individualizada.

La estrategia se ha desarrollado en seis residencias geriátricas del Área Básica de Salud de Balaguer, Lleida, con un total de 367 residentes, y ha alcanzado coberturas superiores al 91 por ciento frente al herpes zóster y el neumococo.

ENTRE PROFESIONALES SANITARIOS

Por otro lado, en la categoría de Atención Hospitalaria, el primer premio ha recaído sobre el proyecto del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, una estrategia de gamificación para aumentar la vacunación frente a gripe y Covid-19 entre profesionales sanitarios. La iniciativa ha convertido la campaña en un "reto colectivo" entre equipos, con actualización diaria de las coberturas, sesiones informativas, mensajes divulgativos y vacunación móvil por los distintos turnos y unidades.

La AEV también ha premiado con una mención de honor a un proyecto del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, que aprovecha el ingreso hospitalario para revisar el estado vacunal de pacientes vulnerables y administrar la vacuna antineumocócica cuando está indicada. En la cohorte estudiada, el programa permitió aumentar la cobertura vacunal del 54,4 por ciento al 95,9 por ciento.

Dentro de la categoría de 'Buenas prácticas en Salud Pública', el primer premio ha sido para una intervención desarrollada desde la Unidad Técnica de la Dirección de Atención Primaria de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote. El objetivo era mejorar la cobertura antigripal infantil mediante vídeos educativos dirigidos a familias y difundidos en los centros escolares antes de la vacunación. La estrategia permitió incrementar la cobertura del 25,7 por ciento al 37,4 por ciento en la campaña 2025/2026.

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja ha recibido la mención de honor por el proyecto en el que, a través de un asistente virtual conversacional, el sistema contacta con población adulta candidata a vacunarse frente a neumococo y herpes zóster, informa sobre la indicación vacunal, resuelve dudas y facilita la solicitud de cita. Como resultado, en la cohorte nacida en 1960, las coberturas frente a herpes zóster y neumococo aumentaron más de 30 puntos porcentuales en pocas semanas.

En la categoría de 'Buenas prácticas en Farmacia Comunitaria', el proyecto reconocido ha sido 'INMUNÍZAT', desarrollado en oficinas de farmacia de Aranjuez y Tres Cantos, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. La iniciativa se ha centrado en informar y captar a pacientes con diabetes para promover la vacunación antigripal, aprovechando el contacto habitual de estas personas con su farmacia comunitaria. En total participaron 31 farmacias y se captaron 832 pacientes.

Durante la ceremonia, la Asociación Española de Vacunología también ha concedido sus ayudas económicas a asociaciones de pacientes. Este año, las entidades beneficiarias han sido Acción Psoriasis, Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Granada (ACCU Granada) y Asociación de Padres de Afectados del Síndrome de Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de Cantabria.

La entrega de los Premios AEV ha corrido a cargo de la vocal de Relaciones con Sociedades Científicas de la AEV, Victoria Nartallo Penas, y el vocal de Relaciones con Asociaciones de Pacientes de la AEV, Julián Ojanguren Llanes.

Ojanguren, por su parte, ha explicado que las asociaciones de pacientes son una "pieza clave" para acercar la vacunación a quienes la necesitan, ya que son las que mejor conocen la realidad de cada colectivo.