AESAN y EROSKI, de acuerdo en regular la publicidad de alimentos no saludables para prevenir la obesidad infantil

El divulgador sobre ciencia y tecnología de alimentos, Mario Sánchez, la investigadora de GOe Tech (BCC-GOe), Cecilia Galbete, el director general de la Fundación Eroski, Alejandro Martínez, y la subdirectora general de Nutrición de la Agencia Española de - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora general de Nutrición de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Almudena Rollán, y su homólogo de la Fundación Eroski y director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, Alejandro Martínez, se han mostrado de acuerdo en regular la publicidad de alimentos no saludables para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil.

Una medida a aplicar inmediatamente sería establecer esta regulación "en función de los perfiles nutricionales de los productos, sobre todo en aquellos dirigidos o muy consumidos por el público infantil", ha explicado el representante de esta compañía de distribución alimentaria, que ha organizado en Madrid el encuentro 'Alimentación saludable en la infancia y prevención de la obesidad infantil: claves y retos'.

Durante esta cita, que forma parte de un ciclo de mesas sectoriales impulsado por Eroski dentro de su acción '5 Compromisos Contigo', Rollán se ha mostrado favorable a un mayor "control de la publicidad". Es necesario "garantizar un acceso real y equitativo a alimentos saludables para todos los niños", y es que la publicidad "influye mucho en los patrones de consumo"

"La publicidad es cada vez más sofisticada", ha continuado, tras lo que ha recordado que "los niños no son capaces, a veces, de identificar un mensaje como publicitario". A su juicio, diseñar una norma al respecto es "clave", algo reforzado por un dato extraído de una encuesta de la propia AESAN, que muestra que "el 79 por ciento" de personas "avala un mayor control de la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a menores".

A juicio de Rollán, esta medida es necesaria debido a que "el exceso de peso en la infancia es el problema más grave de malnutrición", tal y como ha evidenciado "un reciente informe de UNICEF". Además, "según datos del 'Estudio Aladino', de 2023, prácticamente el 16 por ciento de niños y niñas de seis a nueve años padecen obesidad y en torno al 36 por ciento, exceso de peso", ha alertado.

ESPAÑA, A LA CABEZA DE EUROPA CON PEORES DATOS

"Vemos un ligero descenso en cuanto a las prevalencias, de en torno a cuatro puntos porcentuales, pero es todavía una cifra muy elevada que uno de cada tres niños y niñas en España de ese grupo de edad tenga exceso de peso", ha proseguido, tras lo que ha recordado que España encabeza "el ranking europeo junto con otros países mediterráneos en relación con las altas prevalencias".

Esta representante de la AESAN ha insistido en que existen "determinantes sociales" por los que los menores en familias con rentas bajas doblan en prevalencia en estos problemas, así como se registran "17 puntos porcentuales menos" a la hora de realizar un desayuno completo. Sin embargo, en estos niños sí se aprecia "un mayor consumo de bebidas azucaradas", lo que ha hilado con el reciente Real Decreto establecido para optimizar la alimentación infantil en los colegios.

El objetivo es "mejorar el entorno obesogénico", ha subrayado, para lo que también ha destacado la futura norma en este sentido en "residencias" y "hospitales públicos y privados", entre otros centros. Tras ello, ha asegurado que el siguiente paso es el concerniente a la publicidad, aunque también se ha referido al etiquetado de los alimentos y a medidas fiscales, ya que aboga por "aplicar los impuestos de forma diferente, de forma que penalicen productos que tienen que estar presentes en una cantidad más reducida y se incentive el consumo de productos más saludables".

Estas últimas medidas, según Rollán, "no pasan necesariamente porque el coste final de la cesta de la compra sea más elevado", y es que "las medidas impositivas no se deben interpretar como que va a subir el precio de los alimentos". "Ya sabemos también que el IVA tiene, por ejemplo, las limitaciones que tiene" y que "dependemos de regulación europea en muchas ocasiones", pero "es una línea de trabajo que también es necesario profundizar", ha analizado.

Por otra parte, ha puesto en valor la relevancia de la colaboración público privada en la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, ya que "hay muchos actores que pueden ayudar". El "compromiso" de estos "contribuye al objetivo", ha asegurado, tras lo que Martínez ha señalado que se busca "trabajar en red" por un "objetivo común", y es que "hay que ponérselo fácil al consumidor".

EROSKI, PIONERA EN ACCIONES PARA UNA MEJOR NUTRICIÓN

En esta línea, ha destacado que Eroski apuesta por iniciar los cambios a una alimentación más saludable y es que, sobre la eliminación de las grasas trans, ha explicado que fue una medida que llevaron a cabo "mucho antes de que se exigiera" su limitación por la Unión Europea.

En cuanto al etiquetado nutricional, "en el año 2006, 2007, implantamos un semáforo nutricional siguiendo el reglamento 169 de la Unión Europea (UE)", ha declarado. Y, en el año 2019, implantaron, "también de manera pionera", el Nutriscore, por lo que, "el primer producto con Nutriscore en España fue un producto de marca Eroski", ha declarado. Además, hace ya "más de una década", esta compañía dispone "un plan educativo que lleva a las aulas de los colegios que se quieran adherir" y que ofrece divulgación sobre alimentación sana.

También, ha puesto de relieve 'Consumer', "el proyecto informativo más veterano del país, con más de 50 años de formación al consumidor", así como "ayudas específicas" a familias. "Tenemos, en productos especialmente consumidos por niños, una mirada muy cuidadosa", por lo que "no hay personajes divertidos en el 'packaging' de marca propia de este tipo de productos", ha expuesto.

Martínez ha asegurado que, a través de mediciones propias, se ha constatado que los productos saludables "van ganado presencia" en la cesta de la compra, aunque el 40 por ciento no son alimentos saludables, lo cual es "mucho". Estos mismos datos también señalan al País Vasco y Navarra como las regiones con "una composición más equilibrada" de la alimentación, mientras que la Región de Murcia y Canarias son las que están a la cola.

Para mejorar estos resultados, ha mostrado su apuesta por "incentivar productos más saludables, por ejemplo, con un IVA diferenciado". "Invertir en salud" y "en calidad y esperanza de vida" es el objetivo, y es que "un niño con problemas de obesidad no es que vaya a tener un problema durante su infancia, probablemente lo arrastre durante toda su vida", ha explicado.

MÁS CONCILIACIÓN PARA PODER COCINAR Y MEJORAR LA ALIMENTACIÓN

Otra de las participantes ha sido la investigadora de GOe Tech, Basque Culinary Center, Cecilia Galbete, quien ha subrayado la necesidad de apostar "por la conciliación y por el poder estar en casa y cocinar". "La evidencia es clara, una dieta mediterránea no es lo que llevamos ahora en España", por lo que hay que introducir en mayor cantidad "legumbres, fruta y verduras".

"En familias donde se cocina menos (...) se come peor", ha afirmado, para destacar, por otra parte, que todos los factores influyen y se retroalimentan, punto en el que ha destacado la importancia también de la actividad física. Por contra, ha señalado el efecto negativo de otros elementos, como el uso de pantallas a la hora de comer

El divulgador sobre ciencia y tecnología de alimentos, Mario Sánchez, ha declarado que "una alimentación basada en ultraprocesados puede ser más económica a priori", pero "hay mucha exageración con ello". "Para llevar una alimentación saludable no hay que gastarse grandes cantidades económicas", ha enfatizado, además de que ha sostenido que, en regulación, "la industria va un pasito por delante".

"Ahora es obligatorio, para pefiles de alto impacto, tener que estar en un registro", ha señalado en relación con el papel de los 'influencers' en la publicidad alimentaria, destacando que ello se encuentra "mucho más perseguido". "La clave es informarse con gente que sepa de lo que habla", ha finalizado.