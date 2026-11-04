La AESAN alerta de presencia de Salmonella en dos lotes de kéfir de cabra procedente de España de la marca 'La Pardina' - AESAN

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la presencia de Salmonella en dos lotes del producto kéfir de cabra con probióticos procedente de España de la marca 'La Pardina', ante lo que recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en la alerta al respecto, que se abstengan de consumirlos.

Según ha indicado el organismo, ha tenido conocimiento de la situación a través de las autoridades sanitarias de Aragón y por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). En concreto, ha afectado a 'La Pardina', que ha realizado labores de autocontrol y comunicado la incidencia, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Así, los lotes afectados son el '62100902', con fecha de caducidad de 14 de noviembre y presentado en botellas blancas de medio y de un litro; y el '62102102', con fecha de caducidad de 25 de noviembre y presentado en botellas blancas de un cuarto, medio y un litro. Ambos se conservan bajo refrigeración.

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas", han indicado desde la AESAN, al tiempo que han expuesto que en "el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".