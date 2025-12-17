La AESAN advierte de presencia de soja no incluida en el etiquetado de palomitas de la marca Alipende

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este miércoles a las personas alérgicas de la presencia de soja sin incluir en el etiquetado de un lote de maíz crudo para palomitas de la marca Alipende, marca blanca del supermercado Ahorramas, según una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

El producto afectado es 'Frutos secos Maíz crudo rosetero', de la marca Alipende, con número de lote 251002N34, fecha de consumo preferente 02/10/2026, y empaquetado en envases de 250 gramos. La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La Agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con alergia a la soja que tengan el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo de este producto no comporta ningún riesgo.

Toda la información parte del autocontrol de la propia empresa, que ha informado en un comunicado a sus clientes de la retirada inmediata del producto. Aquellas personas que lo hayan adquirido, podrán devolverlos en su tienda más cercana y les será reembolsado el importe.

En esta línea, la AESAN ha detallado que esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.