La AEP urge a proteger a los menores del impacto de noticias sobre catástrofes

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Comités de Bioética y Salud Mental de la Asociación Española de Pediatría (AEP) han pedido acompañar y supervisar el acceso de los menores a la información en situaciones de catástrofes y violencia, para poder proteger su bienestar emocional y ayudarles a comprender la realidad sin generar "miedo o confusión".

Estos comités de la AEP han publicado, en este sentido, un documento que recoge los puntos principales de la exposición mediática en estos contextos frente a la "especial vulnerabilidad" de niños y adolescentes.

Dentro de este, los expertos han recomendado limitar la sobreexposición a noticias en estas situaciones, especialmente cuando son repetitivas o muestran imágenes impactantes, así como ver la información junto a un adulto que ayude a interpretarla correctamente.

Además, han insistido en la importancia de adaptar las explicaciones a la edad, la madurez y experiencia emocional del niño, con mensajes "simples y tranquilizadores" en los más pequeños y mayor contexto en adolescentes, así como supervisar el uso de redes sociales, donde circulan "contenidos no filtrados y a menudo perturbadores".

Esta vulnerabilidad, según la AEP, hace que estar atentos a posibles señales de malestar emocional, como miedo, irritabilidad, alteraciones del sueño o preocupaciones persistentes, sea una necesidad.

El coordinador del Comité de Bioética de la AEP, José Antonio Salinas, ha declarado que la desinformación tiene un "impacto especialmente dañino" en los menores, que pueden interpretarla de forma "más literal y generar mayor ansiedad o confusión".

CONSECUENCIAS EMOCIONALES Y SOCIALES

La AEP ha recordado, a su vez, que la difusión de imágenes, vídeos o datos identificativos de menores en situaciones de duelo, shock o extrema vulnerabilidad puede tener consecuencias emocionales, sociales y reputacionales duraderas, no solo para los propios niños, sino también para sus familias y su entorno cercano, por lo que requiere un "tratamiento informativo respetuoso".

En este sentido, Salinas ha recordado que el periodismo responsable debe contribuir a la comprensión de los hechos, no al impacto emocional innecesario.

Este documento insta a evitar testimonios directos de menores, incluso cuando ellos mismos expresen su deseo de hablar. También solicita proteger el contexto, ya que incluso imágenes de familiares, compañeros o centros educativos pueden permitir la identificación del menor.

"No tienen plena capacidad para anticipar las consecuencias de una exposición pública", ha alegado el pediatra.

Desde los Comités de Bioética y Salud Mental han advertido, igualmente, sobre los efectos del sensacionalismo informativo. "La repetición innecesaria de imágenes traumáticas y la difusión de detalles morbosos revictimizan a quienes ya están sufriendo", ha concluido el doctor.