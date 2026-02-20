AEP e IABiomed firman un acuerdo para impulsar la innovación en la práctica clínica pediátrica mediante el uso de la IA

Archivo - Imagen de recurso de la representación de un médico utilizando IA. - TOOWONGSA ANURAK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina (IABiomed) han suscrito un acuerdo de colaboración para favorecer la transferencia de innovación a la práctica clínica pediátrica y el desarrollo de proyectos conjuntos con impacto real en la atención sanitaria.

El primer resultado de esta alianza es una iniciativa de formación sobre 'IA en Pediatría: fundamentos, aplicación asistencial y uso responsable', dirigida a capacitar a los profesionales pediátricos en el uso seguro, crítico y eficiente de herramientas de inteligencia artificial en la práctica clínica. El curso acaba de abrir el proceso de inscripción en la plataforma de formación 'Continuum' de la AEP.

El acuerdo marco de colaboración entre ambas instituciones está orientado a impulsar la innovación científica, la investigación y la mejora continua de la atención sanitaria mediante el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

"Vivimos un momento de transformación profunda. La IA está cambiando la forma en que generamos conocimiento, tomamos decisiones clínicas y nos relacionamos con los datos", ha señalado el presidente de la AEP, Luis Carlos Blesa, quien ha destacado que esta colaboración constituye "una apuesta estratégica por el futuro" y permitirá avanzar con mayor solidez científica, manteniendo al paciente pediátrico en el centro de la práctica asistencial.

Por su parte, el vicepresidente de IABiomed, Víctor Manuel González, ha subrayado que "esta alianza permitirá integrar conocimiento clínico, capacidad investigadora y desarrollo tecnológico para afrontar los retos actuales de la medicina, favoreciendo la transferencia de innovación a la práctica clínica y el desarrollo de proyectos conjuntos con impacto real en la atención sanitaria".

Según recientes estudios, la IA se usa de forma significativa en la sanidad española. Más de la mitad de los proveedores sanitarios ya utilizan herramientas de IA para la actualización de historiales clínicos, el 32 por ciento las usa para el diagnóstico médico y el 37 por ciento se apoya en ellas para ofrecer tratamientos personalizados. Aun así, AEP y IABiomed señalan que los informes apuntan que la mayoría carece de formación específica.

Como explica Ignacio Salamanca, coordinador de la AEP del curso, "la creciente integración de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario está modificando la relación médico-paciente, el acceso a la información en salud y los procesos de toma de decisiones clínicas".

EL PROGRAMA CONSTA DE SEIS MÓDULOS

El objetivo final de la formación desarrollada por ambas organizaciones es transformar al profesional de la pediatría en un usuario autónomo, crítico y competente capaz de optimizar su tiempo y mejorar la calidad asistencial sin perder el control del acto clínico.

El programa consta de seis módulos y combina fundamentos conceptuales, revisión de herramientas disponibles, casos prácticos clínicos y reflexión sobre el marco ético y regulatorio, con un enfoque orientado a la aplicabilidad inmediata en el entorno sanitario.

Los impulsores aseguran que la formación permitirá a los participantes identificar herramientas de IA y evaluar sus capacidades sin necesidad de conocimientos técnicos de programación; detectar sesgos y aplicar estrategias para minimizarlos en la práctica clínica; integrar soluciones de IA en el diagnóstico, la gestión clínica y la actualización científica, y diseñar interacciones eficaces con modelos generativos mediante estrategias de ingeniería de prompts.