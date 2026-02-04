La AEP celebra la enmienda presentada en el Congreso para el veto a las redes sociales a menores de 16 años

Archivo - Adolescentes mirando el movil. - GOLERO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha celebrado el anuncio de la enmienda al proyecto de Ley Orgánica en el Congreso para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que eliminará la posibilidad de que los menores de 16 años puedan registrarse en las plataformas sociales.

El uso precoz, intensivo y no supervisado de dispositivos digitales y redes sociales se asocia a trastornos de sueño, alteraciones del neurodesarrollo, problemas de autoestima, mayor riesgo de ansiedad y depresión, obesidad, fatiga visual, sedentarismo, así como dificultades en el aprendizaje y la socialización.

Por ello, estas medidas legislativas, que están dentro de la línea de actuación marcada por la Comisión Europea a la que ya se han sumado Australia, Francia o Portugal, buscan proteger el bienestar de la infancia y la adolescencia en un espacio digital que no ha sido diseñado para "sus necesidades ni su nivel de desarrollo madurativo". Además, exigirán la implantación de sistemas efectivos de verificación de edad.

Según la AEP, las redes sociales están diseñadas "para maximizar la permanencia del usuario, lo que las convierte en especialmente perjudiciales para cerebros en desarrollo". En este contexto, la regulación es una herramienta "necesaria y urgente" para reducir su impacto.

El grupo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la AEP ha ido alertando sobre los efectos nocivos de los entornos digitales y con iniciativas como su 'Plan Digital Familiar' han compartido recomendaciones periódicas dirigidas a pediatras y familias en los últimos años.

Desde la Asociación aplauden "las iniciativas orientadas a contar con una legislación clara, coherente con la evidencia científica, que limite la exposición temprana a plataformas diseñadas para captar la atención, explotar la impulsividad y comercializar datos personales". Además, han instado a avanzar hacia una "regulación integral del entorno digital que sitúe en el centro la salud y el desarrollo de niños y adolescentes".