La AEMPS retira del mercado el cosmético Hello Sunday The One For Your eyes SPF 50 - AEMPS

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del producto 'Hello Sunday The One For Your Eyes SPF 50', cosmético de la compañía Hello Sunday Ventures, que está ubicada en España.

Según indica este organismo regulatorio, las mencionadas decisiones se producen a tenor del resultado de los últimos ensayos realizados por la empresa titular de este producto, en los que se obtuvo un factor de protección solar (FPS) inferior al indicado en el etiquetado.

La AEMPS, que ha declarado que Hello Sunday Ventures ha adoptado estas medidas de forma voluntaria, ha señalado que el uso de cosméticos con un FPS inferior al indicado en el etiquetado podría suponer un riesgo para la salud, aumentando el de sufrir quemaduras en caso de exposición solar prolongada.

Así, esta compañía ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, además de la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias. Junto a ello, ha publicado una advertencia en su web con información sobre los pasos a seguir en caso de disponer de alguna unidad del producto

Según Hello Sunday Ventures, esta "decisión proactiva" se traducirá en volver a testar esta gama de productos "para garantizar la plena confianza" en la protección que brindan estos productos. Las pruebas iniciales "confirmaron que el producto cumplió con la protección SPF 50 UVB indicada en la etiqueta, pero los resultados de pruebas recientes mostraron que no cumplía con el nivel de FPS indicado en la etiqueta del producto", ha confirmado.

"Si bien no hemos recibido informes sobre ningún incidente relacionado con este asunto, y no se nos ha notificado ninguno por parte de las autoridades reguladoras pertinentes, estamos retirando de forma proactiva y voluntaria The One For Your eyes SPF 50", ha aclarado esta empresa, que ha pedido a sus clientes que dejen de usarlo "inmediatamente".

RECOMENDACIONES

Por su parte, la AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión, así como ha establecido una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a personas usuarias y puntos de venta.

En concreto, se ha indicado al usuario que, si dispone de alguna unidad de este cosmético, no la utilice; y que puede dirigirse al establecimiento donde lo adquirió para su devolución. Mientras, para el punto de venta, se aconseja revisar los productos a disposición del cliente y los almacenados y, si se conservan unidades del producto, retirarlas de la venta y ponerse en contacto con la empresa responsable.