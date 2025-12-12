La AEMPS refuerza su papel en Europa al coevaluar por primera vez una terapia para cáncer de pulmón no microcítico

Archivo - Laboratorio medicina - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha anunciado su participación por primera vez como coevaluador en una evaluación clínica conjunta para del nuevo medicamento ensartinib para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico (ALK), dentro de su colaboración en la evaluación de tecnologías sanitarias en Europa.

Como coevaluador, la AEMPS contribuirá activamente a la elaboración del informe de evaluación clínica. Esta participación permitirá "integrar criterios científicos sólidos" y acelerar la disponibilidad de un informe técnico armonizado para todos los Estados miembros, "reduciendo las diferencias y reforzando el valor añadido del proceso europeo".

Además, la AEMPS está participando activamente en la transmisión de las necesidades de España en la definición del ámbito de evaluación (PICOs, por sus siglas en inglés) que se establece al inicio de cada nueva evaluación clínica conjunta (Joint Clinical Assessment, JCA).

Este trabajo coordinado en los estadios iniciales es clave para asegurar, a largo plazo, la reducción de duplicidades entre evaluaciones europeas y nacionales y permite alinear expectativas y facilita la implementación de resultados en España. Este tipo de evaluaciones contribuyen a un sistema europeo más eficiente, coherente y centrado en las necesidades reales de los pacientes.